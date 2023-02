Como ensinar sustentabilidade ambiental para crianças

Ao ensinar sustentabilidade para as crianças, elas diminuem o desperdício de alimentos e entendem a importância do meio ambiente.

O desperdício de alimentos é um grande problema no Brasil. Um levantamento da ONU revelou que em um ano aproximadamente 27 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados, sendo que 60% desse número representa o consumo familiar. Infelizmente, essa prática tem efeitos nocivos para o meio ambiente.

Por isso, é importante que você e sua família comecem a mudar os hábitos alimentares e a ensinar sobre sustentabilidade ambiental para as crianças. Afinal, elas são o futuro do planeta e merecem viver em um mundo sustentável.

Sustentabilidade ambiental

A sustentabilidade ambiental refere-se ao consumo responsável de recursos naturais. O seu objetivo é reduzir ações que geram impactos negativos ao meio ambiente e ampliar boas medidas como economizar água, reciclar e usar fontes renováveis de energia.

A sustentabilidade ambiental também está relacionada aos hábitos de uma alimentação saudável e consciente:

Consumir alimentos da estação , evitando consumo de químicos que são nocivos à saúde;

, evitando consumo de químicos que são nocivos à saúde; Optar por alimentos orgânicos , livres de agrotóxicos, fertilizantes e pesticidas;

, livres de agrotóxicos, fertilizantes e pesticidas; Comprar de agricultores locais , que não desperdiçam fontes de energia e nem agridem o solo.

, que não desperdiçam fontes de energia e nem agridem o solo. Evitar alimentos processados e ultraprocessados;

alimentos processados e ultraprocessados; Reduzir o uso de embalagens ou optar por embalagens biodegradáveis;

o uso de embalagens ou optar por embalagens biodegradáveis; Aproveita r os alimentos por completo;

r os alimentos por completo; Fazer compostagem.

Algumas dessas etapas podem levar tempo para serem implementadas, mas se você tiver em dúvida sobre o que fazer para evitar o desperdício de alimentos, o máximo aproveitamento dos alimentos é algo bem fácil de fazer e um primeiro passo natural.

Você sabia que caules, cascas, talos, sementes e folhas de diversas frutas e legumes podem ser usados para cozinhar? Essa é uma ótima maneira de ter um consumo consciente.

A compostagem também é um processo que você e a sua família podem fazer facilmente em casa e é uma forma de impactar positivamente o meio ambiente.

O que é compostagem?

A compostagem é a reciclagem dos resíduos orgânicos. Essa técnica permite que restos de alimentos sejam usados como adubo, reduzindo o volume de lixo nos aterros sanitários e lixões.

Você pode usar restos de frutas, legumes, verduras, grãos, sementes, cascas de ovos, sachês de chá sem etiqueta, borra e filtro de café, palhas, folhas secas, serragem, gravetos, palitos de fósforo, podas de jardim.

Alguns resíduos devem ser usados com moderação, como frutas cítricas, flores, ervas medicinais ou aromáticas, alimentos cozidos, guardanapos, papel toalha, laticínios.

Também há aqueles que não podem fazer parte da compostagem: carnes, arroz, derivados do trigo, líquidos, pimenta, alho, cebola, limão, nozes pretas, papel de jornal, papelão, papel higiênico, fezes de animais domésticos, óleos, gorduras, osso de frango, serragem de madeira tratada, carvão vegetal.

Confira o passo a passo para fazer compostagem doméstica:

Arrume três caixas organizadoras ou baldes grandes, que deverão ser posicionados um em cima do outro;

ou baldes grandes, que deverão ser posicionados um em cima do outro; Faça furos no fundo e nas laterais das caixas, depois lixe. A caixa 1 será onde você jogará os alimentos, o húmus da minhoca — adubo natural — e algumas minhocas;

A caixa 2 deverá ter serragem para que, caso a minhoca caia, possa voltar para a caixa 1;

A caixa 3 é a que despejará o adubo líquido no solo. Para facilitar, você pode instalar uma torneira nesta caixa;

Escolha um local arejado, mas sem exposição direta ao sol e à chuva;

Coloque os resíduos orgânicos em um canto da caixa e cubra-os com serragem;

Colete o adubo líquido entre 12 e 20 dias e misture-o em 10 partes de água: ele é bom para usar como pesticida natural;

Depois de 2 a 3 meses o adubo sólido poderá ser coletado, e deve ser jogado em poucas quantidades nas plantas.

Como fazer as crianças comerem alimentos saudáveis?

Como ensinar sustentabilidade ambiental para crianças

Ao implementar práticas de consumo consciente em casa, você está influenciando a sustentabilidade ambiental para as crianças. Essa é uma forma de torná-las pessoas mais responsáveis e garantirem um futuro mais saudável para todos.

Que tal incluí-las no preparo das refeições, explicando como evitar o desperdício de alimentos e montar uma compostagem?

Que tal matricular os seus filhos em um curso de gastronomia que ensina sobre sustentabilidade ambiental para crianças? No curso ministrado pela PICCOLO CHEF – Cozinha Divertida, os alunos aprendem como fazer o aproveitamento integral dos alimentos com receitas deliciosas utilizando inclusive as cascas, e a importância de diminuirmos a quantidade dos nossos lixos.

Também são trabalhados as boas práticas alimentares e o conhecimento dos ingredientes, auxiliando no combate à obesidade e à desnutrição infantil. As crianças também desenvolvem mais autonomia, confiança, responsabilidade, conscientização ambiental e facilidade para trabalhar em equipe.

Confira mais informações sobre o curso da PICCOLO CHEF.