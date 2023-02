Entenda quais brincadeiras e atividades podem impactar e contribuir para o desenvolvimento cognitivo dos pequenos

O aprendizado infantil é desenvolvido com interações lúdicas, como os jogos e brincadeiras, que estimulam aspectos sociais, emocionais, comunicativos, físicos, cognitivos e afetivos. A criança, quando brinca, explora seus sentimentos e emoções, motivando a capacidade de reflexão, raciocínio e criatividade.

Ao brincar, a criança também movimenta e desenvolve o corpo, ganhando noções de espaço, habilidade motora e encontra desafios para elas, como por exemplo separar os objetos por cor e encaixar os brinquedos nas formas corretas; todas estas coisas em conjunto colaboram para o seu desenvolvimento.

As mudanças evolutivas das crianças com o passar dos anos são denominadas marcos do desenvolvimento infantil, momentos nos quais as crianças conquistam novas habilidades em determinadas fases da vida.

Por exemplo: entre 2 e 3 anos de idade a criança aprende a andar, correr, pular e dançar. Entre 4 e 6 anos de idade, ela conquista uma certa autonomia, conseguindo realizar algumas atividades sozinha como escovar os dentes, tomar banho, ler e escrever.

O que pode impactar no desenvolvimento cognitivo infantil?

O desenvolvimento cognitivo é responsável pelo processamento das informações no cérebro, pela memória e pela capacidade de resolver problemas. Essa maturidade facilita a interpretação dos acontecimentos relacionando com os estímulos oferecidos no ambiente onde convive e, à medida que a criança vai crescendo, vai se tornando capaz de adquirir e fixar competências.

Existem fatores que impactam no desenvolvimento da criança. O ambiente em que ela convive pode gerar insegurança, sentimento de culpa e demais problemas emocionais.

Não podemos deixar de lado o uso excessivo de tecnologia. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a superexposição às telas pode causar diversos problemas a saúde e no desenvolvimento das crianças: ansiedade, depressão, déficit de atenção, transtorno do sono, transtornos de alimentação, problemas visuais e auditivos são algumas complicações que estão relacionadas, podendo impactar e permanecer até a fase adulta.

A alimentação também é um dos pontos de atenção que os pais devem ter na criação de seus filhos: os alimentos saudáveis devem ser oferecidos desde os primeiros meses de vida, para que os pequenos vão crescendo e modificando o seu paladar, sintam-se estimulados com comidas nutritivas frescas e preparadas, deixando de lado fast food, embutidos e congelados.

Como desenvolver seu filho?

Brincar e aprender são coisas complementares no desenvolvimento das crianças e isso impacta diretamente na vida delas quando crescem. Quando ficam um pouco maiores, é importante haver opções de entretenimento para os seus filhos que contribuam de maneira efetiva para a evolução pessoal deles.

Estimule os hobbies

Hobbies são atividades exercidas para o lazer e diversão, realizadas individualmente ou em grupo.

Realizar um hobby com constância traz reflexos positivos na vida do ser humano, pois é um tempo para dedicação a algo que nos divirta, que nos desconecte dos problemas, além de aumentar a motivação para viver. E ter um hobby desde criança ajuda muito.

Um dos diversos hobbies que você pode ofertar para o seu filho é a gastronomia infantil, que contribui para o desenvolvimento de habilidades motoras, emocionais e sociais, estimulando o foco, paciência, responsabilidade e organização.

Apesar de muitas pessoas acreditarem que a cozinha não é lugar de criança, tomando os devidos cuidados e com a supervisão de um adulto responsável é possível introduzir os mais novos nesse ambiente.

Com a utilização de técnicas gastronômicas, as crianças estimulam a criatividade, coordenação motora e descobrimento de novos sabores, aromas e texturas, possibilitando experiências sensoriais, auxiliando na construção do paladar e ainda criando associações positivas com os alimentos frescos e preparados por eles.

Apresentar a cozinha para as crianças é uma forma de gerar autonomia e memórias afetivas por meio da preparação dos alimentos.

Quem não tem uma lembrança de alguma sobremesa gostosa ou um prato especial que os pais ou avós faziam? A memória associada com os alimentos é tão forte que quando você lembra, parece sentir o cheiro e o sabor da refeição.

Agora imagine a independência e alegria dos seus filhos ao prepararem a refeição que eles querem comer.

Aprender a cozinhar brincando

Se você quer ensinar seus filhos a cozinharem em um ambiente mais lúdico para auxiliar na busca pelo hobby perfeito, o curso PICCOLO CHEF – Cozinha Divertida é especializado em educar os pequenos na arte de cozinhar e se divertir.

Essa atividade é uma excelente oportunidade de hobby para desconectar as crianças do uso excessivo das telas: além de ocupar o tempo ocioso da criança, auxilia no desenvolvimento infantil aprendendo de forma divertida sobre alimentação saudável, disciplina alimentar e saúde.

