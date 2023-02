Não sabe o que fazer quando a criança não quer comer? Leia as nossas dicas e melhore a alimentação de seus filhos

Se os seus filhos têm aversão a alimentos saudáveis, saiba que é possível resolver esse problema sem obrigá-los a comerem. Entenda por que eles não estão comendo de forma saudável e confira dicas para incentivar e melhorar a alimentação infantil.

Consequências de uma má alimentação infantil

Uma alimentação saudável é primordial para o desenvolvimento da criança. A má alimentação infantil, por outro lado, traz consequências que podem se tornar um grande perigo para a saúde dos pequenos.

Florence Bauer, representante do UNICEF no Brasil, reitera que crianças e adolescentes estão comendo pouca comida saudável e muita comida pouco saudável no país.

Consequentemente, aumentam os casos de má nutrição, nos quais a desnutrição infantil e a deficiência de micronutrientes coexistem com o sobrepeso e a obesidade.

Segundo a UNICEF, no mundo, 149 milhões de crianças têm problemas de crescimento ou estão muito baixas para a idade; 50 milhões estão com baixo peso para a sua altura; 340 milhões de crianças têm deficiências em vitaminas e nutrientes e 40 milhões estão acima do peso ou obesas.

Uma criança desnutrida tem seu desenvolvimento físico e mental afetado, podendo ter deficiências na aprendizagem, problemas de calcificação dos ossos, problemas nos órgãos do sistema respiratório, imunológico e digestório, alterações psicológicas e assim por diante.

Uma criança obesa pode ter doenças respiratórias, doenças ortopédicas, disfunções no fígado, problemas metabólicos, doença coronariana, apneia, entre outras.

Portanto, os pais têm que tomar muito cuidado com a alimentação infantil e procurar meios para que as crianças tenham um crescimento saudável e sem riscos à saúde delas.

Por que o meu filho não se alimenta bem?

A recusa alimentar é um comportamento comum nas crianças, principalmente nas fases em que elas estão desenvolvendo autonomia e descobrindo suas preferências. Isso gera frustração e insegurança, pois em muitos casos as crianças preferem alimentos que não são saudáveis e não comem vegetais, por exemplo.

Antes de tentar qualquer intervenção reflita: será que você está dando o exemplo? Muitos pais exigem que as crianças comam frutas, legumes e vegetais, mas eles mesmo não comem esses alimentos. A família é o espelho da criança.

Outro ponto de atenção: se uma pessoa colocasse um prato de comida que você não faz ideia do que é, você comeria?

Estudos demonstram que as crianças aceitam novos alimentos depois de 10 ou mais exposições a eles, ou seja, não é um processo rápido e fácil. Forçar e obrigar só piora esse processo e faz a criança recusar os alimentos saudáveis mais ainda.

Quer ajuda para melhorar a alimentação de uma criança que não come comida saudável?

Como melhorar a alimentação infantil?

Primeiramente, analise alguns fatores:

As preferências dos filhos estão sendo respeitadas?

dos filhos estão sendo respeitadas? A família tem bons hábitos alimentares?

alimentares? Há conversas sobre os alimentos?

sobre os alimentos? Os novos alimentos são introduzidos aos poucos ?

? Os horários das refeições estão bem definidos? São oferecidos alimentos pesados fora dos horários ?

? Há distrações durante as refeições?

durante as refeições? A comida é oferecida em pequenas quantidades?

Além dessas questões, também faz a diferença o envolvimento das crianças no preparo dos alimentos. Peça para que elas ajudem em pequenas tarefas, como mexer, amassar e preparar o prato.

Transforme a comida em uma imagem diferente, seja uma carinha sorridente, um ursinho, um personagem ou um animal que as crianças gostem. É essencial que a hora da refeição seja lúdica e divertida.

Incentive-as a tocarem e explorarem as diferentes texturas de alimentos, procure deixar o prato bem colorido e ofereça em pequenas quantidades.

Vale ressaltar novamente que a família tem que fazer parte da rotina das refeições, sentando-se à mesa, evitando distrações como celular, televisão e comendo vários tipos de alimentos. Esse momento é perfeito para apresentar os alimentos.

Não force, não puna, evite demonstrar irritação. Não disfarce os alimentos e não faça “aviãozinho” ou “trenzinho”, a criança precisa entender que a hora da refeição é um momento voltado à alimentação dela e não é uma distração.

Além de tentar fazer as crianças se interessarem por comida em casa, você pode também matriculá-las em um curso de gastronomia pensado para elas, que irá ajudar nesse processo tão frustrante.

Excelente forma de incentivar alimentação saudável

