Descubra como ensinar organização para o seu filho e quais tarefas domésticas são adequadas para cada idade

Você chega em casa depois de um longo dia de trabalho e encontra pilhas de brinquedos espalhados no chão? São blocos de montar, carrinhos, bonecas, lápis para colorir…tem de tudo, não é mesmo?

O verdadeiro problema aqui não é seus filhos terem muitos brinquedos, mas sim não guardarem depois de usá-los. É preciso entender que as crianças necessitam brincar para se desenvolverem nos contextos emocional, cognitivo, social e físico. Para a criança ser organizada e ter responsabilidade sobre seu espaço de brincar é necessário desenvolver autonomia desde cedo.

Quanto mais autonomia o seu filho tiver, mais organizado ele será.

É preciso tempo e paciência dos pais, sem tom de autoridade e grosseria: isso só deixa a criança nervosa, irritada e sem entender onde poderia melhorar.

Ensinar sobre organização é estar criando uma pessoa disciplinada, responsável, com capacidade de gestão de tempo e com autoconhecimento; não é uma vantagem somente para você, também é para a vida adulta dessa criança, onde essas competências serão necessárias para ela.

Dicas de organização infantil

Incentive seu filho desde cedo a fazer pequenas tarefas diárias. Tenha em mente que você é o exemplo para ele seguir, então seja organizado com as suas coisas de casa para motivá-lo.

Observe suas preferências

Inserir novos hábitos na rotina das crianças não será uma tarefa fácil, então comece devagar. Observe qual item seu filho mais gosta de brincar e comece a organização por ele.

Seu filho também gosta de desenhar? Sugira para ele começar a organização pelos materiais que ele utiliza: canetinhas, tesoura, apontador e papéis.

Planejamento e execução

Ajude-o a planejar a semana, faça uma lista de afazeres e mostre a ele como deve executar. Lembre-se: é preciso começar com uma lista pequena e ir adicionando tarefas de forma gradual.

Aqui você deve conversar com a criança sobre o conceito de prioridades: quando ocorrer algum contratempo, oriente-o a pensar qual tarefa seria importante executar e qual poderia ser deixada para outro dia.

Não faça pela criança

Embora a criança não tenha feito da maneira que você acha adequada, pense que ela está aprendendo e foi como ela solucionou: não refaça só porque não agradou os seus padrões.

Evite intervir, organizar o quanto antes e fazer você mesmo. Se você não respeitar o tempo da criança, ela não entenderá que as pessoas não farão suas atividades por ela para sempre.

Recompensa

Elogie o seu filho sempre que ele finalizar a organização e a execução das tarefas para ele assimilar que está fazendo o certo.

Educar e fixar um novo hábito requer tempo e paciência e toda a dedicação valerá a pena.

Tarefas domésticas adequadas para cada idade

Cada criança tem o seu tempo de amadurecimento e as informações abaixo não são regras rígidas. Você pode e deve adaptar conforme o nível de dificuldade ou desenvolvimento que seu filho apresentar.

4 a 5 anos de idade

Arrumar a própria cama;

Alimentar os animais;

Regar as plantas;

Guardar os próprios brinquedos;

Tirar pó de móveis baixos.

6 a 8 anos de idade

Separar os ingredientes para você preparar as refeições;

Levar o lixo até a lixeira;

Dobrar panos e toalhas;

Tirar a mesa após as refeições;

Varrer a casa.

9 a 10 anos de idade

Escrever a lista de compras do mercado;

Acompanhar você na compra do mercado e ajudar a encontrar os produtos;

Preparar o próprio lanche;

Passar aspirador;

Limpar pias e bancadas.

11 a 12 anos de idade

Varrer e passar pano no chão;

Trocar roupas de cama;

Preparar refeições mais difíceis;

Sair para fazer pequenas compras;

Limpar vidros e espelhos.

13 anos de idade em diante

Costurar botões e pequenos furos de roupas;

Tomar conta dos irmãos mais novos;

Lavar o banheiro;

Passar roupas;

Preparar refeições completas.

Crianças que cozinham são mais organizadas

Com a correria do dia a dia, os pais não têm tempo para ensinar de forma detalhada sobre organizações. Para ajudá-los nessa missão, no curso da PICCOLO CHEF – Cozinha Divertida ensina às crianças como preparar os alimentos, sobre higienização, limpeza das bancadas, lavagem dos utensílios, manuseio de equipamentos e alimentos, entre outros. Tais pontos são incentivos para o senso geral de organização na cabeça da criança.

Eles também aprendem o famoso mise en place (tradução livre do francês “colocar cada coisa em seu devido lugar”), a separação correta dos ingredientes antes da preparação das refeições. Esse procedimento é básico para a organização dos processos de todos os restaurantes profissionais do mundo e podem ser aplicados em casa para otimizar o preparo dos alimentos.

Para colocar o mise en place em prática é preciso:

Ler a receita completa;

a receita completa; Checar se há todos os ingredientes e materiais necessários para execução;

se há todos os ingredientes e materiais necessários para execução; Verificar os modos de preparo da receita;

os modos de preparo da receita; Conferir se há tempo de preaquecimento ou de geladeira em cada etapa;

se há tempo de preaquecimento ou de geladeira em cada etapa; Colocar os utensílios na bancada;

os utensílios na bancada; Separar os ingredientes na quantidade certa de acordo com a receita;

os ingredientes na quantidade certa de acordo com a receita; Descascar, picar, ralar e espremer o que for necessário;

o que for necessário; Separar os ingredientes em recipientes diferentes;

os ingredientes em recipientes diferentes; Começar a cozinhar conforme a receita.

O curso da PICCOLO CHEF – Cozinha Divertida é uma excelente oportunidade para seu filho criar autonomia e responsabilidade de forma segura.

Quer que seu filho saiba cozinhar e aprenda organização? Saiba mais sobre o curso Piccolo Chef.