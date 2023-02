Entenda a importância dessas características para o desenvolvimento pessoal das crianças

A dependência digital e uso excessivo e problemático das mídias sociais são alguns dos principais maus hábitos que existem hoje, especialmente nas crianças.

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), diversas pesquisas têm apontado que a superexposição à tecnologia pode causar riscos à saúde e problemas comportamentais no desenvolvimento. Ansiedade, Depressão, Desnutrição e Obesidade infantil fazem parte da lista de problemas para a saúde de acordo com a SBP.

Para criar hábitos mais saudáveis e produtivos nas crianças e evitar problemas comportamentais, é indicado começar a desenvolver a autonomia delas desde a infância. Introduzir em suas rotinas desafios saudáveis e estimulantes, que não envolvam telas e computadores, com tempo e paciência, ajudarão os pequenos a ganharem independência.

Ansiedade e depressão infantil

Quando ouvimos falar de depressão ou ansiedade é normal pensarmos nos adultos e descartarmos que as crianças também podem sofrer com isso. As causas podem ser biológicas, psicológicas e sociais.

O histórico familiar para depressão ou transtornos de ansiedade, decorrem da falta de oportunidade de brincar e estar com outras crianças, além da redução do tempo com os pais; esses são alguns dos fatores de risco listados pela SBP em documento sobre o aumento da depressão na infância e adolescência.

Os sintomas de ansiedade e depressão podem ser confundidos com pirraça ou birra, porque esses sentimentos não são compreendidos pelos pequenos, que os expressam chorando, gritando ou até mesmo esperneando.

Os pais precisam estar atentos às emoções dos seus filhos para diferenciar a depressão das situações do dia a dia.

Desnutrição e obesidade infantil

Tanto a obesidade quanto a desnutrição infantil podem ser fatores genéticos ou comportamentais. A desnutrição infantil não é só a falta de alimentação, também é a má alimentação com o consumo de produtos não saudáveis. É considerada um estado clínico por falta ou excesso de nutrientes essenciais segundo a Universidade de Brasília.

A obesidade infantil, por sua vez, é definida como uma doença crônica, podendo causar danos à saúde da criança.

É importante contribuir para a autonomia infantil, criando jovens que façam suas próprias escolhas de forma responsável. Gerando autonomia desde a infância, a criança aprende a internalizar hábitos saudáveis de maneira natural, evitando problemas de saúde.

Desenvolvendo a autonomia infantil

Crianças mais independentes, disciplinadas e pacientes são mais felizes, seguras e tendem a ser menos depressivas e mais saudáveis porque saberão a importância dos exercícios físicos e comerão muito melhor.

Confira abaixo algumas dicas para desenvolver a autonomia e maior senso de responsabilidade nas crianças:

Respeite o tempo

O aprendizado de cada criança é individual e todos têm o seu próprio tempo para o desenvolvimento de certas habilidades e características. Não é diferente na criação da autonomia infantil. Os pais precisam respeitar o tempo de seus filhos, para que façam as coisas do jeito deles e depois sejam corrigidos, incentivando a melhoria contínua e a persistência praticando.

Estimule a coletividade e sociabilidade

Não criamos nada do zero e nem sozinhos, vivemos em sociedade, onde existem regras e responsabilidades individuais e coletivas. Fazer parte de um grupo traz confiança e contribui para ela entender a importância do trabalho em equipe.

Envolva a criança em pequenas decisões

Quantas vezes você pediu a opinião do seu filho para tomar uma decisão? Envolver a criança nas escolhas é uma excelente forma de estímulo à autonomia.

Uma maneira legal de começar é perguntando sobre a roupa que ele quer sair de casa, por exemplo.

Coloque a criança em contato com novas culturas

Existe um ditado popular que diz: criança é igual esponja. Isso acontece porque o cérebro dela absorve vários estímulos que acontecem ao seu redor. Vivenciar novas culturas e novos lugares nesta etapa da vida é enriquecedor para desenvolver a autonomia.

Existem maneiras de trazer essa inspiração ao pequeno, como trabalhando o seu paladar com novos sabores, sua relação com a comida e como escolher os melhores e mais nutritivos alimentos.

Incentive o autoconhecimento e autoconfiança

Incentive seu filho a parar um momento do dia para meditar em seus pensamentos, sobre o que fez e está fazendo com as suas atitudes. Aqui é onde ele começa a criar seus próprios desafios. Esses momentos de meditação podem começar com 2 a 5 minutos por dia e com o tempo ir aumentando.

Cozinhar desenvolve responsabilidade e autonomia

A correria e a pressão do dia a dia são fatores consideráveis para que os pais não tenham paciência e tempo para deixarem as crianças fazerem as coisas sozinhas, tirando a autonomia delas. Existe, no entanto, uma excelente alternativa para contornar esse obstáculo das rotinas.

O PICCOLO CHEF – Cozinha Divertida é um curso de gastronomia infantil perfeito para as crianças conquistarem autonomia e vivenciarem experiências com novos grupos e novas culturas dentro do processo culinário.

Descascar alimentos, ligar equipamentos, manusear utensílios, preparar receitas do começo até o fim são tarefas realizadas pelas crianças, com os devidos cuidados e supervisão de um adulto responsável.

Incentive a autonomia dos seus filhos: saiba mais sobre o curso PICCOLO CHEF.