Os móveis de decoração, a iluminação e até as cores ajudam a deixar ambientes menores com uma sensação de espaço amplo e mais aconchegante

Quem quer comprar ou já possui um apartamento pode esbarrar em um problema: como adaptar a decoração para ambientes pequenos? O conceito de luxo e requinte em terras brasileiras está bastante relacionado a casas grandes e com muito espaço para gastar com móveis, peças decorativas e arte. Infelizmente, um apê mais popular não tem área suficiente para tudo.

Isso significa que um morador de apartamento precisa abrir mão do seu bom gosto estético? Certamente não. Trouxemos algumas dicas de decorações minimalistas e belíssimas para aproveitar espaços reduzidos.

Dicas de decoração para ambientes pequenos

Que tal aprender a decorar um apartamento pequeno com bom gosto, estilo e ainda com ideias que se encaixam em qualquer orçamento? Tudo depende da boa utilização do espaço, do uso de móveis e da aplicação de cores que deixam o espaço com aparência mais ampla.

1. Aproveite melhor o espaço

Em apartamentos e casas menores a palavra-chave no momento de decorar é multifuncionalidade. Os móveis ajudam a evitar que o lugar pareça muito cheio e bagunçado.

Um cabideiro é um bom exemplo de algo que ajuda a organizar a casa e consegue até complementar a decoração dependendo de seu formato e estilo.

Outra ideia está no uso de pufes, que servem para sentar quando a família ou um grupo de amigos está em casa, mas ficam escondidos embaixo da mesa em outros momentos. Eles ainda trazem um ar mais moderno e descontraído ao ambiente.

O uso de prateleiras e nichos é útil, prático e substitui armários maiores. Afinal, elas servem ao mesmo propósito de organização e deixam espaço livre no chão para passagem.

2. Use luzes e espelhos para mais amplitude

Mora em um apartamento menor? Existem truques de decoração que trazem a sensação de amplitude. Usar uma variedade de espelhos e vidros traz a impressão de mais espaço e deixa o ambiente mais bonito.

O ideal é apostar em espelhos longos, que podem ser verticais ou horizontais, para aproveitá-los bem. Quando combinados com cores claras e neutras, o quarto ou cômodo também fica mais iluminado e aconchegante.

Para evitar a monotonia, combine as cores neutras com um papel de parede estampado. Só tome cuidado para não cobrir todas as paredes com ele, o que deixaria o ambiente mais carregado. O recomendado é escolher somente uma, de preferência uma das menores, para dar um destaque.

3. Evite exageros nos itens de decoração

Cuidado ao escolher os itens decorativos e móveis. O exagero no uso de móveis multifuncionais deixa o ambiente desorganizado e ainda faz com que o espaço pareça menor do que é. Tente escolher poucos itens e maneirar nas cores, ou seja, nada de sobrecarregar os sentidos de quem entra no cômodo.

Isso vale para pequenas peças de decoração, como quadros, porta-retratos e luminárias. O ideal é optar por itens mais neutros e sem cores gritantes. Um ou outro objeto pode ser um ponto de cor que chama atenção, mas deve ser um dos poucos no espaço inteiro.

4. Escolha apartamentos com melhor iluminação e layout

Nem todas as construtoras têm os mesmos cuidados no momento de desenvolver um projeto. Como resultado, alguns empreendimentos possuem apartamentos mal iluminados e com janelas pequenas.

Antes de fazer a compra, avalie a planta e o layout do espaço. Ele é adequado para você e sua família? Confira também o tamanho das janelas e se o apartamento recebe bastante luz natural.

A construtora Lyx Engenharia oferece projetos com maior aproveitamento de espaço mesmo com metragens menores. É uma excelente opção para quem planeja decorar o lugar com as dicas acima e deixá-lo com uma sensação de amplitude ainda maior.

Condomínios Lyx têm espaços amplos de lazer

Além de espaços bem aproveitados dentro de casa, nos condomínios da Lyx você pode desfrutar de amplas áreas de lazer. Todos os empreendimentos Lyx oferecerão padrão de lazer inovador com praia artificial em condições acessíveis pelos programas de financiamento Minha Casa, Minha Vida e Cohapar.

Além disso, o padrão Lyx oferece piscina, brinquedoteca, playground, área gourmet, churrasqueira, academia, coworking e espaço pet, algumas das áreas comuns mais procuradas. Tudo para trazer mais comodidade e qualidade de vida para seus moradores.

Todos os apartamentos têm excelente qualidade de construção, infraestrutura moderna e são certificados pelo ISO 9001, PQBP e têm Seguro de Garantia de Entrega (parceria com a Caixa Econômica Federal).

A Lyx já ajudou mais de 19.000 pessoas com os custos reduzidos das parcelas, que estão a partir de R$ 490 mensal e com entrada parcelada em até 84 vezes.

A incorporadora atua em Curitiba e Região, e Porto Alegre e Região.

