Você sabe quais as diferenças entre duchas e chuveiros e qual deles se adequa melhor a sua residência?

O banho é um dos momentos mais relaxantes que você pode ter, seja no início do dia ou após uma rotina cansativa de trabalho. Mas entre duchas e chuveiros, qual a melhor escolha para sua residência?

Se você precisa construir, reformar ou trocar os equipamentos do banheiro da sua casa, antes de escolher qual modelo de ducha ou chuveiro elétrico comprar, é importante conhecer as principais diferenças, características e vantagens de cada produto. Continue a leitura e descubra.

Qual a diferença entre chuveiro elétrico e ducha?

A principal diferença entre o chuveiro e a ducha é o modo como a água é aquecida. Enquanto as duchas ficam conectadas a um sistema externo (aquecedor elétrico ou à gás) para funcionar, os chuveiros elétricos ou eletrônicos possuem um mecanismo próprio ligado ao sistema elétrico, que automaticamente aquece a água.

Principais vantagens das duchas e chuveiros

Há uma variedade de modelos de duchas disponíveis no mercado e as mais modernas oferecem diferentes tipos de jatos, como o de massagem, efeito-cascata ou efeito-chuva, apesar de considerar que existe a necessidade de instalação de uma central de aquecimento a gás ou solar, por exemplo.

Vantagens do chuveiro

O chuveiro elétrico está presente em 73% dos lares brasileiros, segundo dados do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), o que reflete as vantagens e eficiência desse tipo de equipamento.

Além de seguro e prático, o chuveiro elétrico ajuda a reduzir o consumo de água em uma residência, aumentando seu custo-benefício.

Ao contrário do que algumas pessoas acreditam, o chuveiro elétrico não precisa ser um vilão da conta de luz. A eficiência energética é maior que 95%, ou seja, quase toda energia elétrica consumida é convertida em calor para a água.

Além disso, a tecnologia avançada dos modelos elétricos multi temperaturas ou os modelos elétricos eletrônicos disponíveis no mercado, como os fabricados pela Enerbras, proporcionam menor consumo de água que os chuveiros a gás, que demoram a aquecer e, consequentemente, resultam em um gasto maior.

O que considerar na hora de escolher uma ducha ou chuveiro?

Além das vantagens proporcionadas por cada equipamento, é importante considerar outros aspectos na hora de escolher qual o melhor para sua residência: ducha que necessita de outro mecanismo para aquecimento ou chuveiro elétrico. Confira a seguir.

Espaço dentro do box

Se você não tem um espaço grande dentro do box, pode optar por duchas ou chuveiros compactos, como é o caso dos modelos E.Soft e E.Lev da Enerbras. São chuveiros elétricos eletrônicos que trazem como diferencial a inclinação da ducha de água, direcionando o jato para o centro do box e com controle gradual de temperatura.

Design e funcionalidade

Tanto duchas como chuveiros têm uma grande variedade de funcionalidades e designs disponíveis no mercado. Em relação ao design, os chuveiros se destacam pelas cores, modelos e estilos, que facilitam a adaptação a decoração do ambiente e, assim, proporcionam um visual prático e moderno.

Já as duchas tradicionais (que não possuem sistema de aquecimento no produto), apesar da variedade de designs, não têm a mesma eficiência energética dos chuveiros, mas também possuem modelos compactos, perfeitos para espaços menores ou minimalistas. Eles também oferecem diferentes posições de jato, proporcionando uma experiência de banho excepcional.

Variedade de chuveiros elétricos é com a Enerbras

Se você vai construir, reformar ou trocar os equipamentos do seu banheiro, saiba que a Enerbras oferece várias opções de duchas e chuveiros de alta qualidade, eficiência e confiabilidade.

Desde 1995, a Enerbras é uma das líderes nacionais no segmento de materiais elétricos, fabricando mais de 2000 produtos como chuveiros, canaletas, tomadas, interruptores, importando ferramentas, utilidades, equipamentos de proteção de alta qualidade, com variação de funcionalidades e tipos de design que vão agradar todos os perfis de público que buscam o melhor custo benefício do mercado. A indústria, 100% paranaense, é fabricante de canaletas, proteção elétrica, ferramentas e utilidades, além de duchas e chuveiros elétricos que garantem sua satisfação.

Conheça o catálogo completo de duchas e chuveiros Enerbras para escolher e melhorar um dos momentos mais especiais do seu dia!