Saiba tudo sobre a instalação deste item e como escolher chuveiros de qualidade

Se o chuveiro da sua casa não está esquentando como deveria ou está apresentando cheiro de queimado, talvez seja hora de trocá-lo. Para garantir a sua segurança e maior conforto durante o banho, é importante tomar alguns cuidados e atentar para detalhes técnicos antes de saber como instalar um chuveiro elétrico.

Continue a leitura e descubra como escolher o melhor modelo, quais materiais necessários, como instalar um chuveiro elétrico com mais facilidade e garantir banhos na temperatura certa para relaxar antes de começar o dia ou após uma rotina cansativa de trabalho.

Vantagens do chuveiro elétrico

Os chuveiros elétricos funcionam assim que são ligados, ou seja, aquecem a água instantaneamente, ajudando a reduzir o consumo e proporcionando melhor custo-benefício, diferente das duchas que precisam estar conectadas a um sistema externo de aquecimento (à gás ou elétrico).

Outro benefício proporcionado pelo chuveiro elétrico é a temperatura constante durante o banho, sem variações frequentes como ocorre com outros métodos de aquecimento. Além disso, mais de 95% de toda energia elétrica consumida é convertida em calor para a água, promovendo maior eficiência energética.

Como escolher um bom chuveiro para o seu banheiro?

A primeira coisa que você deve verificar antes de comprar um chuveiro elétrico é a tensão da rede elétrica na qual o equipamento será instalado: ela é 127V ou 220V? Outro ponto importante é a potência, ou seja, a capacidade que o chuveiro tem de aquecer a água em certo período de tempo.

Nas regiões com inverno mais ameno, a indicação é utilizar chuveiros com menor potência, ao contrário das áreas mais frias, onde é indicado instalar equipamentos com maior potência.

Também é importante adquirir produtos com a etiqueta de eficiência energética, que apresenta a logomarca do laboratório e atesta a conformidade de equipamentos e serviços para a segurança de quem os utiliza.

Outro ponto a considerar é a variedade de designs em termos de chuveiros elétricos, o que também pode ajudar na decoração do banheiro e praticidade na escolha da temperatura ideal. Pesquise sobre as funcionalidades do equipamento que achou interessante, como o tipo de jato de água ou controle de temperatura, por exemplo.

Como instalar um chuveiro elétrico?

Antes de instalar o chuveiro elétrico, deixe o registro aberto por um minuto para que a água corrente elimine possíveis resíduos acumulados na tubulação. Além disso, é importante ler atentamente o manual de instalação que acompanha o produto ou entrar em contato com o SAC do fabricante, caso não encontre na embalagem.

Materiais necessários para instalar um chuveiro elétrico

Cano para chuveiro – caso não seja o modelo eletrônico ou que dispense o uso adicional do cano, pois sua estrutura permite o encaixe diretamente parede.

Conector compatível com a fiação da instalação e do chuveiro;

Fita veda rosca;

Chave de teste;

Placa com furo central para o acabamento;

Alicate universal;

Chave de fenda;

Escada: atenção, evite utilizar cadeiras, nunca suba no vaso sanitário e não se apoie no box. Isso pode causar um acidente doméstico.

Passo a passo para instalar um chuveiro elétrico ou eletrônico

Este passo a passo indica como instalar um chuveiro elétrico ou eletrônico com praticidade. Mas se não sentir segurança para executar o serviço, contrate um eletricista de confiança para realizar o procedimento adequado

1º – Desligue a chave geral e teste os condutores:

Desligue o disjuntor geral da energia e verifique com a chave de teste se não há passagem de corrente elétrica. Certifique-se de que a tensão (voltagem) do seu produto corresponda a tensão (voltagem) da rede elétrica local.

É necessário um circuito elétrico exclusivo, com disjuntor, e um sistema de aterramento para a instalação do equipamento. A seção mínima dos condutores e disjuntor apropriados do circuito está gravada na parte frontal do produto.

Importante para sua segurança: para evitar riscos de choques elétricos, o fio-terra do chuveiro deve ser conectado a um sistema de aterramento, conforme recomenda a ABNT NBR 5410. A instalação elétrica e o sistema de aterramento devem ser executados por um profissional qualificado.

2º – Verifique a pressão da água

Ligue o registro do chuveiro para verificar a pressão da água e para sair a sujeira do cano, se houver. Caso a água saia com muita pressão, instale o redutor que acompanha o chuveiro, se não, pode retirá-lo.

3º – Prepare o chuveiro

Enrole a fita veda rosca no cano (braço do chuveiro), aplique no sentido horário, aproximadamente 10 voltas, e encaixe-o na parede. Da mesma forma, aplique a fita no chuveiro e encaixe-o no cano. Na sequência, ligue a mangueira do chuveirinho.

Abra o registro para encher o reservatório do chuveiro com água. Mas atenção, isso deve ser realizado sempre que um chuveiro for instalado ou na troca da resistência, caso contrário, ela queimará.

4º – Ligação Elétrica

Com o disjuntor ainda desligado, conecte os fios de alimentação do chuveiro à rede elétrica. Desencape os fios condutores com um alicate e conecte os fios no borne, certifique-se de que os fios estão bem presos.

Os cabos de fase e neutro não possuem restrição, apenas o cabo de aterramento (cabo verde ou amarelo do chuveiro). Para conectar os cabos do produto ao circuito elétrico, utilize conectores com bornes de boa procedência. Jamais use plugues, tomadas ou interruptores no circuito ou no ponto de conexão do aparelho.

O condutor Neutro, quando presente, não deverá ser utilizado como ponto de aterramento. Antes de ligar a energia, certifique-se que a chave geral ainda esteja na posição DESLIGADO. Passe água pelo produto por 01 minuto, para que o sistema interno seja totalmente preenchido, evitando a queima precoce da resistência.

5º – Realize o acabamento

Organize os condutores e o conector dentro da caixa, coloque a tampa no lugar e finalize o acabamento com o módulo adequado para a passagem dos fios.

6º – Faça o teste

Chegou a hora de testar! Ligue o disjuntor geral da energia elétrica e verifique se todas as temperaturas estão esquentando como deveriam. Pronto! Agora é só aproveitar seus banhos quentes e relaxantes.

