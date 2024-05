Algumas das diferenças entre chuveiro elétrico e eletrônico diz respeito ao controle de temperatura e economia de energia.

Que o banho é uma das experiências mais importantes do dia, ninguém discorda. Agora, você sabe quais são as diferenças entre chuveiros elétricos e eletrônicos? Entre elas, há as relativas ao controle de temperatura e economia de energia.

Ambos os equipamentos são seguros, desde que sejam respeitadas as especificações técnicas da parte elétrica da casa. Por isso, é necessário atentar-se para a tensão recomendada pelo fabricante do chuveiro, escolher uma marca confiável e certificar-se se a fiação elétrica é compatível com a potência e tensão escolhidas.

Leia até o final e descubra quais as principais diferenças entre chuveiros elétricos e eletrônicos para ter a melhor experiência no banho.

O que é um chuveiro elétrico?

Os chuveiros elétricos são mais populares que os eletrônicos, até por serem modelos mais antigos e tradicionais. Geralmente eles oferecem de 3 a 4 opções de temperatura (inverno, verão e desligamento), com a necessidade de desligar a água para realizar a mudança.

Todo chuveiro elétrico tem algum dispositivo para ajustar a temperatura da água, que são fixas e oferecidas pelo modelo do equipamento. Os mais comuns possuem dispositivos mecânicos de seleção dos contatos elétricos para ajustar a resistência e, consequentemente, a temperatura da água por meio da potência dissipada.

O que é um chuveiro eletrônico

Os chuveiros eletrônicos também funcionam com eletricidade, mas com a possibilidade de um controle de temperatura mais gradual. O controle é feito por meio de uma haste giratória externa, proporcionando uma experiência de banho mais personalizada, seja qual for a estação do ano.

Além disso, o chuveiro eletrônico economiza mais energia e a resistência pode durar mais tempo, ou seja, maior economia na conta de luz. Outra diferença é que o multitemperatura (chuveiro elétrico) só pode ter os níveis de temperatura alterados com o equipamento desligado, diferente do eletrônico que acontece tranquilamente enquanto a água cai.

Qual melhor chuveiro: elétrico ou eletrônico?

Há diferenças significativas entre chuveiros elétricos e eletrônicos, mas não existe uma resposta definitiva sobre qual é o melhor modelo, já que a escolha pode variar de acordo com as suas preferências e necessidades.

Em termos de marcas, procure empresas confiáveis, que ofereçam variedade de designs e potências, prezam pela sustentabilidade e possuem selo de certificação que garantem, além do conforto durante o banho, segurança no sistema elétrico de sua casa.

A escolha do melhor chuveiro dependerá de suas necessidades e prioridades. Se você busca por melhor controle de temperatura e design, opte pelo chuveiro eletrônico. Porém, se você preza por maior praticidade e economia, escolha um chuveiro elétrico tradicional.

