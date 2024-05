O que é um disjuntor bipolar e para que ele serve?

Os disjuntores são dispositivos de proteção indispensáveis para as instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. O disjuntor bipolar, por exemplo, interrompe imediatamente o fluxo elétrico em casos de sobrecarga da rede ou curtos-circuitos em circuitos bifásicos.

Com a missão de proteger circuitos elétricos de possíveis sobrecargas ou curto-circuitos, os disjuntores são itens obrigatórios de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 5410. No caso do disjuntor bipolar, há algumas peculiaridades importantes que serão exploradas neste conteúdo. Continue a leitura.

O que é disjuntor bipolar

O disjuntor bipolar é um dispositivo de segurança que interrompe imediatamente a energia ao detectar sobrecargas, ou curtos-circuitos. Isso ajuda a evitar incêndios na edificação. O disjuntor pode inclusive ser desligado manualmente para a realização de manutenção do circuito elétrico que ele protege com total segurança

Com dois polos de proteção, o disjuntor bipolar é recomendado para a proteção de circuitos elétricos bifásicos.

Tipos de disjuntores bipolares termomagnéticos Enerbras

A Enerbras, indústria 100% paranaense com quase 30 anos de atuação no mercado, comercializa diversos modelos de disjuntores bipolares, todos termomagnéticos, ou seja, equipados com sistemas de desarme por meio de disparadores térmicos (protegem contra sobrecarga) e magnéticos (protegem contra o curto-circuito).

Para saber qual modelo de disjuntor é mais adequado, é preciso considerar a corrente elétrica calculada pela soma das potência dos equipamentos que poderão ser utilizados no circuito, além de respeitar o limite de condução de corrente elétrica do condutor utilizado na alimentação.

Tabela com os modelos de disjuntores bipolares disponibilizados pela Enerbras. Foto: Catálogo Enerbras

Curva de disparo

A curva de disparo é o tempo que um disjuntor suporta por um décimo de segundo uma corrente N vezes maior que sua corrente nominal. Como as cargas indutivas, isto é, cargas em que há motor ou transformador associado, causam picos de corrente durante sua ligação, essa característica de tolerância é fundamental para não haver desarme acidental.

Tipos de disjuntores por curva de disparo (H3)

Disjuntor de curva B (de 3 a 5 vezes a corrente nominal): usado para cargas puramente resistivas, onde a corrente de partida é baixa, como fornos elétricos ou outros equipamentos com resistência e sem motor associado;



Disjuntor de curva C (de 5 a 10 vezes a corrente nominal): indicado para cargas com pequena característica indutiva, onde a corrente de partida é um pouco mais alta comparada às cargas resistivas. É a curva de disjuntor mais utilizada nas instalações residenciais e comerciais, pois garante proteção a uma ampla gama de cargas, desde pequenos motores até aparelhos de ar-condicionado e iluminação LED;



Disjuntor de curva D (de 10 a 20 vezes a corrente nominal): recomendado para cargas com grandes motores que, em geral, são encontradas em instalações industriais, onde a corrente de partida é muito alta.

