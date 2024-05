Equipamentos elétricos são de uso corriqueiro, mas nem todos conhecem suas diferenças e aplicações.

Os cuidados com as instalações elétricas são fundamentais para a segurança de um imóvel. Por isso é tão importante saber escolher interruptores e tomadas de qualidade em uma construção ou reforma. Além do uso constante desses materiais, seja para ligar ou desligar equipamentos elétricos ou lâmpadas, eles também ajudam a decorar os ambientes.

Continue a leitura e descubra quais os tipos de interruptores e tomadas disponíveis no mercado e o que você deve considerar na hora de comprar, como normas técnicas vigentes, modelos disponíveis no mercado e outras características.

Interruptores

Os interruptores controlam o fluxo de energia em um circuito e, por isso, são usados para ligar ou desligar aparelhos ou demais fontes de energia elétrica, com controle manual. Atualmente, arquitetos e designers contam com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para direcionar as medidas corretas em um padrão. Segundo a norma NBR 5410, as tomadas e interruptores podem ser instaladas em 3 alturas:

Baixas: 30 cm a partir do chão;

Médias: 1,20 m (ou 120 cm) até 1,30 m (ou 130 cm) a partir do chão;

Altas: 2 m até 2,25 m (ou 225 cm) a partir do chão.

Tomadas

As tomadas de energia, também conhecidas como tomadas elétricas, conectam os equipamentos elétricos/eletrônicos à rede de energia para que eles funcionem. No Brasil, elas devem obedecer ao Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas definido pelo Inmetro.

Segundo a norma, as tomadas elétricas podem ser comercializadas apenas com três entradas para pinos de 10A e 20A, a depender da potência dos aparelhos que serão ligados, e sua tensão também pode variar entre 127V ou 220V, dependendo da região. Já os plugues dos aparelhos podem ter dois ou três pinos cilíndricos, também de 10A e 20A.

Como a tomada funciona?

Atualmente, as tomadas são produzidas com três terminais. Um deles é para a fase e o outro para o neutro (circuito monofásico) ou pode ser um para cada fase (circuito bifásico). Já o terceiro terminal, que é o pino terra, visa a segurança.

A parte visível da tomada é a placa, que tem a missão de cobrir o suporte (fica por trás da tomada) e contribuir para o design do ambiente, inclusive, alguns modelos mais modernos não possuem parafusos aparentes.

Por fim, em conjunto com o suporte e a placa, os módulos compõem a tomada. Eles são constituídos por terminais usados para inserir o plugue dos equipamentos elétricos/eletrônicos.

Tipos de interruptores e tomadas

Agora que você já sabe qual a função de interruptores e tomadas no projeto elétrico de um imóvel e qual a importância desses dispositivos para o uso e distribuição da energia dentro de casa, também é importante conhecer os tipos disponíveis no mercado e características de cada um.

Tipos de interruptores

Interruptor simples: com um único ponto de comando (tecla), ligamos ou desligamos uma ou mais lâmpadas. É o modelo mais frequente na casa das pessoas;

Interruptores múltiplos: podem controlar mais lâmpadas de forma independente, permitindo acionar um ponto e manter os demais desligados;

Interruptor paralelo: usado para ligar ou desligar lâmpadas a partir de dois pontos diferentes. Ideal para ambientes espaçosos;

Interruptor dimmer: permite controlar mais funções que “ligar ou desligar” lâmpadas dimerizáveis, mas também a intensidade da corrente e do brilho;

Interruptor intermediário: instalado entre dois interruptores paralelos, que intermedeiam a conexão principal. Possibilita o acionamento em três ou mais locais diferentes;

Interruptor pulsador: também conhecido como pulsador campainha. Só libera a carga apenas quando é acionado;

Interruptor bipolar simples: O interruptor bipolar tem a função de ligar e desligar lâmpadas com alimentação em 220V de apenas 1 ponto. É usado para interromper as duas fases ao mesmo tempo.

Tipos de tomadas

Tomada 10A ou 20A: permite conectar um único aparelho por vez, sendo indicada para ambientes com pouca movimentação;

Tomada dupla: proporciona benefícios na instalação, com ganho de 70% no tempo necessário e redução de fios e cabos. Possibilita conectar dois equipamentos no mesmo ponto de energia;

Tomada com entrada USB: pensada para quem precisa carregar tablets, celulares ou outros dispositivos eletrônicos;

Tomada vermelha: ideais para identificar e diferenciar circuitos com tensão diferente, geralmente usadas para circuitos 220V;

Tomada para telefone e internet: possui entrada específica para receber sinal de internet ou de telefone.

Como escolher interruptores e tomadas

Além de procurar modelos de tomadas e interruptores que obedeçam ao Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas, é fundamental ter certeza da boa reputação e variedade de produtos, em termos de design, da marca escolhida.

Na hora de comprar, pergunte se a marca oferece garantias para os produtos. Outra dica valiosa é atentar para características como tamanho de cada cômodo, cor das paredes, portas e rodapés do ambiente, se você prefere itens clássicos ou com design moderno.

Variedade de interruptores e tomadas é com a Enerbras

A Enerbras oferece várias opções de interruptores e tomadas de alta qualidade para você, que está construindo ou reformando e precisa garantir a qualidade das instalações elétricas do imóvel. São nove linhas com diferentes funcionalidades e designs:

Dubai;

Doha;

Beleze;

Neo Sotille;

Reale;

Lumino;

Artis;

Linha E;

Standard.

Certificações e premiações da Enerbras

Premiada pelo Instituto Mineiro de Engenharia Civil (IMEC) como a melhor fornecedora de Materiais Elétricos/Eletrônicos – Duchas e Materiais Elétricos, a Enerbras também conquistou a certificação ISO 9001:2015, que assegura boas práticas de gestão de qualidade, reafirmando o compromisso da marca com a excelência.

Desde 1995, a Enerbras é referência nacional e internacional no segmento de materiais elétricos. A indústria, 100% paranaense, é fabricante de canaletas, proteção elétrica, ferramentas e utilidades, além de tomadas e interruptores que vão garantir a sua satisfação.

Reconhecida por arquitetos, construtoras, lojistas e consumidores de todo lugar, a marca tem soluções sustentáveis, que prezam pelo custo-benefício, economicidade e aplicabilidade de seus mais de 2000 produtos.

Conheça o catálogo completo de interruptores e tomadas Enerbras!