Confira aqui um guia completo para ajudar na hora de escolher os melhores materiais elétricos para sua obra.

Quem vai construir ou reformar deve prestar atenção a pontos importantes na hora de escolher os melhores materiais elétricos. Para começar, é fundamental contar com a ajuda de um eletricista profissional de confiança e também encontrar uma empresa de confiança e credibilidade no mercado para comprar o material necessário.

A Enerbras, indústria paranaense que fabrica materiais elétricos de alto padrão, possui um catálogo variado de soluções que trazem qualidade e segurança para instalações elétricas, além de oferecer excelente custo-benefício.



Como escolher materiais elétricos para sua obra?

Durante o planejamento de uma obra, o eletricista profissional é responsável por projetar as instalações elétricas e indicar quais os produtos certos para garantir segurança, eficiência, funcionalidade e custo-benefício.

Também é importante definir qual é a sua disponibilidade financeira para compra dos materiais elétricos da obra de acordo com a variedade de funções e designs oferecidos pelo mercado.

Outros critérios importantes para avaliar

Você deve escolher produtos elétricos certificados após testes de segurança do INMETRO;

Dê preferência a itens com eficiência energética, o que é bom para o planeta e para seu bolso;

Os itens elétricos também devem atender normas técnicas, como NR-10, NBR 5410, NBR 14039, NBR 5419, NBR 13570 e NBR 5418. Essas informações constam nas embalagens dos produtos.

A Enerbras tem um catálogo completo para obra da sua casa

A Enerbras fabrica e vende materiais elétricos de alta qualidade, com variedade de linhas e designs inspiradores. A indústria paranaense é referência nacional e internacional, com um catálogo de mais de 2000 produtos.

Canaletas

Oferecem segurança para a instalação e acabamento profissional. Os modelos de canaletas da Enerbras estão disponíveis nas cores preta e branca, com fita dupla-face de grande aderência para os modelos da categoria “canaletas comerciais”. Há também as canaletas industriais, disponíveis em vários formatos, com ou sem fita dupla face, divisórias, nas cores cinza, branca e azul petróleo.

Duchas, torneiras e chuveiros elétricos e eletrônicos

A família de de duchas, torneiras e chuveiros elétricos da Enerbras conta com modelos de duchas eletrônicas, como E-Lev, E-Litt, E-Soft e Enertronic UP; os chuveiros elétricos com temperaturas fixas como o Enerbanho, a Enerducha Plus em versões 3 e 4 temperaturas, a Enerducha UP, também com 3 e quatro temperaturas; e duas linhas de torneiras elétricas, com o modelo 4T Plus e Enerclean, com versões de bancada e parede.

Ferramentas e utilidades

A Enerbras também disponibiliza uma série de ferramentas e utilidades elétricas para sua revenda ou obra. São elas: abraçadeiras, instrumentos de comunicação, fitas isolantes, fitas de autofusão , tomadas múltiplas (extensões) e outros itens que você pode conferir aqui.

Material Elétrico

A Enerbras tem nove linhas de tomadas, interruptores, materiais de telefonia e dados. Os produtos têm variedade de design e funcionalidade, além de receberem a certificação do INMETRO. Das nove linhas, 7 linhas são totalmente modulares. São elas:

Dubai, com acabamento brilhante ou fosco;

Doha;

Beleze, com versão de embutir e sobrepor;

Neo Sottile, com versão de embutir e sobrepor;

Reale;

Lumino;

Artis;

Linha e Aparente (sobrepor);

Standard.

Proteção Elétrica

A indústria paranaense ainda conta com diversos produtos para proteção elétrica de cada obra, todos feitos com o que há de mais moderno no mercado para garantir maior segurança, eficiência e qualidade. São eles:

Barramento;

Borneira;

Disjuntores;

Dispositivo de proteção contra surtos (DPS);

Interruptor Diferencial Residual (IDR);

Quadro de distribuição.

Reconhecimento da Enerbras

A qualidade dos produtos Enerbras foi comprovada pelo Instituto Mineiro de Engenharia Civil, que concedeu à indústria paranaense o prêmio IMEC na categoria Materiais Elétricos/ Eletrônicos-Duchas e Materiais Elétricos.

A Enerbras também venceu o Prêmio Anamaco 2023, que reconhece os melhores fornecedores da construção civil no território nacional. Outra certificação que consolida o compromisso da empresa com a qualidade é o ISO 9001:2015, atendendo padrões nacionais e internacionais de excelência.

Práticas ESG

A Enerbras preza pelas melhores práticas ESG (sigla em inglês traduzida como sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa), por meio de ações como o uso consciente de energia elétrica, de água e geração de resíduos, além de:

Apoio a projetos sociais que beneficiam comunidades vulneráveis, fechando convênios com colégios para realizar palestras e contratar alunos como menores aprendizes;

Comitê de Conduta e Ética para colaboradores, com a missão de conduzir casos de assédio, violência, discriminação e outros casos sensíveis no ambiente de trabalho;

Doação do resíduos recicláveis para a Associação de Catadores ASSUR (Campo Largo/PR) e de resíduos eletrônicos para o Orfanato de Crianças Carentes Acridas (Curitiba/PR);

Valorização da inclusão de pessoas com deficiência e oferta de um ambiente de trabalho inclusivo, respeitoso e com acessibilidade.

Enerbras: os melhores produtos elétricos para a sua obra

A Enerbras é uma empresa de credibilidade no mercado, com produtos que oferecem eficiência energética, em conformidade com normas técnicas, durabilidade e variedade de design. Desde 1995, a indústria paranaense é referência nacional e internacional no segmento de materiais elétricos.

Acesse aqui o catálogo com mais de 2000 produtos da Enerbras e boa obra!