O uso de eletrodomésticos antigos e obsoletos favorece o maior consumo de energia em uma residência.

A eficiência energética é uma importante aliada do orçamento familiar, além de proporcionar benefícios ao meio ambiente. Se você busca dicas para diminuir o consumo de energia e, com isso, reduzir o valor das despesas no final do mês, continue a leitura deste conteúdo.

Entre 34 países, o Brasil é o que tem a conta de energia que mais pesa no bolso do consumidor, segundo um ranking que considerou o custo da fatura no país e em outros 33 países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Não é por acaso que a conta de luz é motivo de preocupação para muitas famílias e empresas.

Principais equipamentos elétricos de uma residência

Ventilador, ar-condicionado, máquina de lavar, chuveiro elétrico, lâmpadas, geladeira, fogão elétrico, notebook e televisão são apenas alguns dos equipamentos elétricos usados no dia a dia de uma residência, responsáveis pelo valor da conta de luz no final do mês.

E quando a intenção do consumidor é alcançar maior eficiência energética, tanto no inverno quanto no verão, para pagar menos, a principal pergunta a fazer é: você sabe identificar quais dos eletrodomésticos e equipamentos elétricos da sua casa gastam mais energia?

Além de detectar quais itens consomem mais energia em uma casa, como ar-condicionado, geladeira e chuveiro elétrico (geralmente considerados vilões), outros fatores também influenciam a conta de luz, como a estação do ano e as condições das instalações elétricas (quando antigas, mal feitas ou com materiais ruins, ajudam a aumentar o consumo energético).

Chuveiro elétrico

Considerado por muitas pessoas um dos principais vilões da conta de luz, o chuveiro elétrico, na verdade, é capaz de proporcionar um banho muito mais sustentável, econômico e eficiente, o que pode explicar a sua popularidade no Brasil.

De acordo com o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), cerca de 73% das residências brasileiras usam o chuveiro elétrico como sistema de aquecimento da água.

Uma das principais vantagens do chuveiro elétrico é a redução do consumo de água, oferecendo uma experiência de banho mais eficiente. Outro importante benefício é que geralmente a energia usada para aquecimento da água é proveniente de fontes renováveis e limpas, como a solar e hidrelétricas, reduzindo os impactos ambientais.

Além disso, alguns modelos como os da Enerbras, indústria paranaense que é referência nacional e internacional no segmento de materiais elétricos, priorizam a eficiência energética, indo muito além da funcionalidade básica de um chuveiro, proporcionando um banho personalizado e econômico.

Os produtos da Enerbras apresentam uma variedade de potências que possibilitam aos usuários a oportunidade de escolher a opção mais adequada às suas necessidades, tanto para quem busca um banho mais quente e revigorante, como para quem quer economizar energia.

Dicas para economia de energia no inverno e no verão

Nos últimos cinco anos, o Brasil registrou um aumento equivalente a 47% na conta de luz, ficando atrás apenas da Colômbia no ranking dos países que possuem a conta mais cara, segundo dados da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace).

Esse impacto no orçamento do consumidor brasileiro justifica a busca por dicas para diminuir o consumo de energia, seja por motivos financeiros ou por consciência ambiental. Nesse sentido, a adoção de alguns hábitos e atitudes podem fazer a diferença no final do mês.

Lâmpadas de LED: iluminação eficiente

Quando não for possível aproveitar a luz natural do ambiente, use lâmpadas de LED que proporcionam baixo consumo, são mais duradouras, eficientes e produzem menos calor quando comparadas com as incandescentes.

Também é possível instalar sensores de presença nos ambientes internos e externos da sua residência para otimizar ainda mais o uso de energia, já que esses dispositivos são programados para acionar a luz automaticamente quando detectam a presença de alguém.

Vedação e isolamento térmico

Algumas residências ganham calor no verão e perdem no inverno, resultando na necessidade maior de uso de ares-condicionados, ventiladores ou aquecedores para equilibrar a temperatura. A solução é investir no isolamento correto para pisos, paredes e telhados.

Eletrodomésticos e equipamentos elétricos modernos

Não é novidade que eletrodomésticos mais antigos tendem a aumentar o consumo de energia. Nesse caso, a recomendação é substituir os equipamentos obsoletos por versões mais modernas e eficientes, identificados pelo selo de eficiência energética.

Uso inteligente dos equipamentos

Outra dica importante para diminuir o consumo de energia é desligar equipamentos eletrônicos quando não estiverem em uso, como computadores, micro-ondas, máquinas de lavar roupa e lavar louça, por exemplo. Além disso, priorize aparelhos que contemplem a certificação de eficiência energética.

Fonte renovável de energia

Outra maneira de otimizar o uso de eletricidade é por meio da instalação de painéis fotovoltaicos (solares) na sua residência. Além da energia solar ser uma fonte limpa e sustentável, geralmente, é possível gerar mais energia que a consumida pela casa, possibilitando inclusive a venda do excedente para a rede elétrica local.

Aproveite a ventilação natural dos ambientes

Se possível, aproveite a ventilação natural dos ambientes nos períodos mais quentes do ano para o ar circular e mantenha a casa mais fresca e arejada sem a necessidade do uso de equipamentos elétricos. Abra portas, janelas e, se for o caso, use ventiladores para potencializar a entrada do ar.

Manutenção em dia dos equipamentos

A falta de manutenção dos equipamentos de refrigeração contribui para o desperdício de energia. A dica é investir em sistemas de climatização eficientes, promover a manutenção regular, confirmar que as janelas e portas estão bem isoladas para evitar a fuga de ar ou entrada de calor externo, e programar os aparelhos para desligamento automático. Nesse caso, considere o uso de termostatos inteligentes.

Enerbras: soluções inteligentes para sua casa

Comprometida em fornecer soluções inovadoras para melhorar a eficiência energética em residências, a Enerbras fornece materiais elétricos modernos e de alta qualidade para que você adote práticas e tecnologias eficientes, transformando sua casa e adotando um estilo de vida mais sustentável.

A Enerbras abastece o setor de construção civil em todo o Brasil e exporta para 29 países. A indústria paranaense é fabricante de canaletas, interruptores, tomadas, torneiras e chuveiros elétricos. Importa e distribui materiais para proteção elétrica e muitas ferramentas e utilidades.

Conheça o catálogo completo da Enerbras e descubra as melhores soluções sustentáveis, que prezam pelo custo-benefício na sua casa.