Descubra como as opções mais modernas de torneiras, duchas e chuveiros podem ajudar a economizar dinheiro no final do mês

Alguns modelos de duchas, torneiras e chuveiros elétricos e eletrônicos podem ajudar a poupar água, energia e dinheiro no final do mês. O chuveiro elétrico, por exemplo, que por muito tempo foi considerado um vilão na conta de luz, hoje conta com opções modernas disponíveis no mercado que proporcionam conforto, praticidade e economia.

Como chuveiros, duchas e torneiras modernas ajudam a economizar?

A primeira dica para quem deseja aproveitar os benefícios de duchas, torneiras e chuveiros elétricos e economizar é usá-los de forma consciente, sem desperdício de recursos. Ou seja, desligar a água enquanto usa sabonete ou evitar usar água quente em épocas de calor, por exemplo.

Outra dica essencial é escolher produtos modernos e de boas marcas. A Enerbras, indústria paranaense que produz e comercializa materiais elétricos para o Brasil e outros países, conta com duchas, torneiras e chuveiros elétricos que, além do design inovador e funcionalidades, seguem padrões sustentáveis.

Além disso, os modelos da Enerbras oferecem opção de acionamento com baixa PRESSÃO de água e controle eletrônico de temperatura.

Chuveiro Elétrico x Chuveiro a Gás: qual é o mais sustentável?

Se você ainda acredita que o chuveiro elétrico é um vilão da conta de luz, está na hora de abandonar esse pensamento. Além da pressão de funcionamento do equipamento contribuir para reduzir o consumo de água, proporcionando uma experiência de banho eficiente, a energia usada para aquecer a água é frequentemente proveniente de fontes limpas e renováveis.

Para quem prefere usar chuveiro a gás, uma dica para economizar energia é manter a temperatura adequada no aquecimento e, assim, evitar a necessidade de precisar resfriar a água misturando com água gelada nos registros.

Para ajudar a sua decisão na hora de optar por um tipo de chuveiro, é importante você saber que a escolha entre chuveiros elétricos e a gás apresenta implicações ambientais importantes. São elas:

Chuveiros elétricos da Enerbras têm eficiência energética maior que 95%, ou seja, mais de 95% da energia elétrica consumida é convertida em calor para a água;

Os chuveiros a gás são menos eficientes e possuem elevado consumo de água até a temperatura da água aumentar;

Graças à sua tecnologia, um chuveiro elétrico Enerbras é uma escolha sustentável. O equipamento consome menos água e energia do que os sistemas a gás, permitindo que uma família de 4 pessoas economize até 3 metros cúbicos de água por mês.

Duchas e chuveiros elétricos

Duchas e chuveiros elétricos têm três ou quatro opções de temperatura, enquanto os equipamentos eletrônicos proporcionam controle mais gradual. Conheça alguns dos modelos produzidos pela Enerbras.

Chuveiro Enerbanho 4T 5500W / 127V

Com design moderno, o Enerbanho 4T é um chuveiro elétrico com 4 opções de cores (preto, branco, violeta e azul). Com jato de água amplo e uniforme, o banho é mais prazeroso, confortável e econômico. São quatro opções de temperatura que se adequam a qualquer estação do ano. Confira outras características:

Dupla câmara de aquecimento;

Ampla área de banho;

Acionamento com baixa pressão de água;

Compatível com aquecimento solar;

Resistência montada em suporte, do tipo “troca-fácil”

Ducha eletrônica E-Soft 7500W / 220V

A ducha eletrônica E-Soft é para quem ama eficiência e excelente custo-benefício. Ela possui controle eletrônico de aquecimento para a escolha da temperatura do banho. É simples de instalar e tem resistência “troca-fácil”. Com a praticidade do jato inclinado, é perfeita para todos os tamanhos de box. Produto disponível em preto e branco.

Torneira Elétrica Enerclean de bancada 4800W/127V

Além de elegância e estilo, a torneira elétrica EnerClean possui excelente vazão de água e ajuste de temperatura para todas as estações do ano (4T), além de proporcionar maior higienização e secagem rápida de louças, acionamento com baixa vazão de água e também:

Bica Alta e Móvel com Arejador Articulável;

Volante com 1/4 de volta com registro cerâmico;

Disponível também na versão de parede, com engate rápido.

1 ano de garantia.

A Enerbras tem materiais elétricos de qualidade que geram economia

Vai construir ou reformar e está procurando produtos que proporcionem economia nas contas de luz e água? Conheça o catálogo de produtos da Enerbras. Fundada em 1995, a indústria paranaense é referência nacional e internacional no segmento de chuveiros e materiais elétricos.

A Enerbras importa e fabrica diversos itens como canaletas, itens de proteção elétrica, ferramentas, utilidades, materiais elétricos, duchas, torneiras e chuveiros elétricos e eletrônicos com qualidade certificada e diversidade de designs. Conheça aqui as diferentes opções de produtos da Enerbras para seu conforto e economia.