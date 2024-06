A Enerbras é uma das indústrias de materiais elétricos líderes no Brasil, com mais de 2000 produtos no portfólio e exportação para 29 países

A Enerbras, empresa 100% paranaense que abastece o mercado brasileiro da construção civil e exporta para 29 países, é referência no segmento de materiais elétricos, com mais de 2000 produtos no portfólio, como canaletas, interruptores, tomadas, chuveiros, torneiras, duchas e outros itens.

Se você precisa construir ou reformar, continue a leitura e conheça os materiais elétricos fabricados pela Enerbras, com designs inovadores, ótimo custo-benefício, qualidade e a segurança que sua obra merece.

Materiais elétricos Enerbras

A Enerbras comercializa canaletas comerciais e industriais, duchas, torneiras e chuveiros elétricos e eletrônicos, materiais elétricos, importa ferramentas e utilidades, e dispositivos de proteção. Confira a seguir as características e diferenciais dos produtos.

Tomadas e interruptores

São nove linhas de tomadas, interruptores, todos são certificados e contam com uma variedade de designs e cores. Conheça cada linha aqui:

Dubai Matte: o acabamento fosco acetinado permite composições alinhadas com a decoração e cores dos ambientes;

Doha: Linha 100% modular, produzida com material nobre, em branco e preto, conta com design moderno e traços geométricos;

Beleze: modular, permite flexibilidade nas instalações, além de facilidade pelo sistema de encaixe rápido;

Neo Sottile: possui curvas modernas, acabamento espelhado e parafusos ocultos por sobreplacas;

Reale: produzida em branco, tem superfície acetinada que oferece suavidade ao toque e descrição para a decoração;

Lumino: produzida com material nobre, a superfície lisa da placa impede acúmulo de sujeira;

Artis: prática e funcional, é uma linha monobloco que conta com grande variedade de conjuntos e placas;

Linha E Aparente: perfeita para instalações aparentes ou aplicação em conjunto com canaletas;

Canaletas comerciais e industriais

As canaletas fabricadas pela Enerbras oferecem segurança para as instalações elétricas e acabamento profissional em harmonia com o ambiente, contribuindo na decoração. A seleção de canaletas permite oferecer mais de 20 opções entre canaletas comerciais e industriais.

Duchas, torneiras e chuveiros elétricos

No departamento de duchas, torneiras e chuveiros elétricos, a Enerbras disponibiliza as linhas E-Litt, E-Lev, E-Soft, Enertronic UP, Enerbanho, Enerducha UP nas versões 3 e 4 temperaturas, Torneira Elétrica 4T Plus e a Torneira Elétrica Enerclean, nas versões parede e bancada. Confira as características de cada uma:

E-Litt: chuveiro eletrônico com design moderno, possui sistema de variação total de potência de 0 a 100%;

E-Lev: ducha eletrônica com acabamento de alto-brilho, nas cores branco e preto;

Enertronic UP: ducha eletrônica com design moderno, conta com acabamento de alto-brilho branco;

E-Soft: ducha eletrônica com eficiência e custo-benefício;

Enerbanho: disponível em 4 cores – violeta, preto, branco e azul;

Enerducha UP em versões 3 e 4 temperaturas: chuveiros disponíveis nas cores preto, prata, branco e azul-escuro;

Torneira Elétrica 4T Plus: para maior facilidade, conta com bica elevada e volante anatômico, além de possibilitar ajuste para quatro temperaturas;

Torneira Elétrica Enerclean: excelente vazão de água e ajuste de temperatura com 4 variações para todas as estações do ano. Disponível na versão para bancada e parede.

Ferramentas e utilidades

A Enerbras também disponibiliza uma série de ferramentas e utilidades elétricas para sua reforma ou construção. São elas: abraçadeira, instrumentos de comunicação, fitas variadas, tomadas múltiplas (extensões) e outros itens que você pode conferir aqui.

Proteção elétrica

A indústria paranaense conta com diversos produtos para proteção elétrica da sua obra, todos feitos com o que há de mais moderno no mercado para garantir maior segurança, eficiência e qualidade. São eles:

Barramento;

Borneira;

Disjuntores;

Dispositivo de proteção contra surtos (DPS);

Interruptor Diferencial Residual (IDR);

Quadro de distribuição.

Enerbras: reconhecimento e certificações

A Enerbras ganhou o prêmio IMEC, realizado pelo Instituto Mineiro de Engenharia Civil, na categoria Materiais Elétricos/ Eletrônicos – Duchas e Materiais Elétricos. A premiação foi conferida por especialistas da construção civil que avaliaram critérios como:

Preocupação com a agenda ambiental;

Relação custo-benefícios dos produtos;

Relação da marca com os clientes, plástica e facilidade de aplicação dos produtos.

A empresa paranaense também venceu o Prêmio Anamaco 2023, que reconhece indústrias do setor de varejo de material de construção. Outra importante certificação recebida pela Enerbras foi o ISO 9001:2015, consolidando o compromisso com a excelência e a qualidade em todos os aspectos de sua operação.

Enerbras: orgulho de ser 100% paranaense

Fundada em 1995, a Enerbras, indústria 100% paranaense, tem soluções com excelente custo-benefício para sua construção ou reforma, com variedade de itens, design, sustentabilidade e alta qualidade, atuando no mercado nacional e internacional.

A empresa que tem como característica a credibilidade e o respeito em suas relações, está sempre preocupada com o aprimoramento de seus produtos e atividades, realizando constantes investimentos em pesquisas, novas tecnologias, reconhecimento e desenvolvimento dos colaboradores.

O parque fabril de 50 mil m² da Enerbras está localizado em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Com mais de 350 colaboradores, a indústria paranaense é fabricante de materiais elétricos, canaletas, duchas e torneiras, com uma linha de produção composta por mais de 2.000 itens.

Com materiais elétricos para atender com eficiência diferentes necessidades da sua obra residencial, comercial ou industrial, a Enerbras tem orgulho de ser 100% paranaense. Conheça o catálogo completo de produtos da Enerbras aqui!