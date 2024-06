As canaletas são fundamentais para organizar, proteger e esconder a fiação elétrica em residências, comércios e indústrias

A canaleta para fiação elétrica é uma estrutura metálica ou plástica usada para organizar, proteger e distribuir os cabos elétricos de uma residência, indústria ou comércio, evitando que os fios fiquem misturados.

Continue a leitura e descubra quais são as opções de canaletas de fiação elétrica disponíveis no mercado, suas indicações e qual a melhor para sua construção, reforma ou revenda de materiais elétricos.

Canaleta para fiação elétrica

As canaletas protegem cabos e fios de itens elétricos e eletrônicos contra danos, mantendo os condutores isolados. Podem ser instaladas na parede, teto, sob o piso ou embutidas no piso. São itens indispensáveis em qualquer lugar com muitos fios, tomadas, interruptores e acessórios.

Além de proporcionar segurança, a canaleta para fiação elétrica ajuda a manter o espaço bonito e organizado. Esse tipo de estrutura é usado para proteger a fiação do ar-condicionado, ventiladores, luminárias, tomadas e outros equipamentos de energia.

Como escolher canaletas para sua obra ou reforma

Um dos pontos mais importantes na hora de escolher a canaleta mais adequada para um projeto elétrico é o tipo de material com o qual a estrutura foi fabricada. Além disso, é importante considerar as cores disponíveis (em geral, branco, preto, cinza), as funções técnicas e a confiabilidade da marca fabricante.

Tipos de canaletas

A canaleta de PVC para fio é a mais comum, com material resistente e diferentes cores. Elas são comercializadas em modelos grossos, finos, para sistema X, com espaço para dois ou mais cabos e outras versões.

Outra opção é a canaleta de chapa metálica, que pode ser pintada ou galvanizada, sendo flexível e com aspecto diferenciado para a decoração do ambiente, ideal para locais curvos. Ainda existe a canaleta de alumínio, que também pode ser pintada, garante a blindagem eletromagnética e oferece maior segurança contra influências externas nas redes elétricas e de dados.

Outras características importantes

Antes de escolher uma canaleta para fiação elétrica você também precisa saber qual a distância total que os fios e cabos precisam percorrer. Use uma trena para medir o comprimento, altura e largura do espaço disponível para instalação da canaleta.

Também é importante adquirir produtos de marcas confiáveis e com certificações de qualidade, como é o caso da Enerbras, indústria paranaense que abastece a construção civil brasileira e exporta materiais elétricos, duchas e torneiras para mais de 29 países.

Instalação de canaletas

Há três formatos de canaletas: com parafusos, que necessitam do uso de buchas e arruelas; de sobrepor, sem a necessidade de parafusos e o modelo para fios com adesivo dupla-face, mais práticas e sem a necessidade de mão-de-obra especializada para instalação.

Conheça os formatos de canaletas da Enerbras

Indicadas para uso comercial e residencial, as canaletas Enerbras são produtos altamente resistentes que proporcionam segurança e permitem um acabamento em harmonia com os diferentes tipos de ambiente.

As canaletas para fiação elétrica da Enerbras contam com proteção antichama, maior resistência e modelos com e sem a fita dupla face de grande aderência, para facilitar ainda mais a instalação em sua obra. Estão disponíveis nas cores branca e preta, nos seguintes formatos:

Canaletas 10 x 10 sem divisória;

Canaletas 20 x 10 com e sem divisória;

Canaletas 40 x 15 com divisórias;

Canaletas 50 x 20 com divisórias;

Canaletas 110 x 20 com divisórias;

Canaletas de piso com divisórias.

Além dos vários formatos de canaletas, que atendem diferentes tipos de necessidades, a Enerbras disponibiliza também uma linha de acessórios como cotovelos, luvas e derivações.

As canaletas industriais também são ideais para proteger os fios e preservar a durabilidade dos equipamentos em instalações elétricas industriais. A Enerbras possui 12 modelos que estão disponíveis nas cores cinza, branca e azul-petróleo. São eles:

Canaleta industrial 20×20 aberta – Azul Petróleo;

Canaleta industrial 20×20 aberta – Branca;

Canaleta industrial 20×20 aberta – Cinza;

Canaleta industrial 20×20 fechada – Azul Petróleo;

Canaleta industrial 20×20 fechada – Branca;

Canaleta industrial 20×20 fechada – Cinza;

Canaleta industrial 20×20 semiaberta – Azul Petróleo;

Canaleta industrial 20×20 semiaberta – Branca;

Canaleta industrial 20×20 semiaberta – Cinza;

Canaleta industrial 30×30 aberta – Azul Petróleo;

Canaleta industrial 30×30 aberta – Branca;

Canaleta industrial 30×30 aberta – Cinza.

