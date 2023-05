Conheça as principais estratégias para você impulsionar as vendas e diferenciar sua empresa da concorrência

O mercado de pet shop tem crescido de forma intensa nos últimos anos. Os consumidores encontram opções de produtos e serviços, tanto em lojas físicas quanto online, que atendem às necessidades dos seus bichinhos.

Para os clientes, essa facilidade possibilita maior comodidade e acesso a muitas variedades do mundo pet. Para os estabelecimentos, por outro lado, o aumento da concorrência demanda reinvenção a partir de soluções inovadoras para se destacarem no mercado e alavancarem os seus negócios.

Estratégias para ganhar destaque no mercado pet

Diante de uma concorrência crescente no mercado Pet, os empreendedores, principalmente das pequenas e médias empresas do segmento, precisam utilizar estratégias assertivas caso queiram manter-se competitivos no mercado.

Para ajudar neste desafio, trouxemos aqui algumas dicas para que o seu negócio se destaque no cenário atual:

Entenda quem é o seu público: quais são as necessidades e dores dos seus potenciais consumidores? Quem são eles? Do que eles gostam? Ao entender quem são essas pessoas, é possível estabelecer uma comunicação mais eficiente e estratégias mais direcionadas;

Construa uma boa comunicação: o mundo online permite com que a empresa se aproxime mais dos seus clientes – o que gera mais valor para marca e identificação do público com ela. Por isso, invista na construção de uma boa comunicação, de um contato menos formal, mas sem renunciar ao profissionalismo e respeito.

Entregue um atendimento de qualidade: um bom atendimento gera maior satisfação e melhor experiência aos clientes. Portanto, é fundamental atender as demandas do público, de maneira personalizada, tirando as suas dúvidas, oferecendo soluções e resolvendo os seus problemas. Quanto melhor o serviço, maiores as chances de um ticket médio maior por cliente.

Invista em soluções tecnológicas: para atender as demandas do mercado, é preciso inovar sempre. E a tecnologia é a melhor aliada nesse processo, pois promove comodidade, eficiência, segurança e agilidade na hora de vender os produtos e serviços na internet. Atualmente, é possível contar com empresas – como a docg.tech. – que auxiliam os donos de pet shop a adotarem soluções a partir das suas necessidades específicas.

Soluções tecnológicas da docg.tech alavancam o seu negócio

A docg.tech é um conjunto de soluções tecnológicas segmentadas que foi criada para ajudar os donos de Pet Shop a entregarem aos clientes produtos e serviços de maneira inovadora. Conheça a seguir alguns benefícios que a docg.tech oferece aos seus parceiros de negócio:

Melhoria na gestão da empresa;

Comodidade e praticidade para vender;

Maior alcance de usuários;

Atendimento personalizado;

Capacitação e desenvolvimento profissional;

Inovação em produto, tanto físico quanto digital;

Aumento do faturamento.

Atualmente, a startup entrega quatro produtos inovadores:

docg.X: é o maior marketplace do universo pet do Brasil;

DSX: é um sistema de gestão que auxilia na operação e controle de todo o processo de vendas;

unidocg.: é uma universidade corporativa, que tem como objetivo capacitar profissionais do ramo Pet;

docg.pay: é uma máquina de cartão de crédito para negócios pet.



