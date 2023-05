Descubra quais são os desafios e as vantagens de trabalhar em empresas que adotam esse modelo de negócio

A startup é um modelo de negócio que tem como característica principal o investimento em soluções inovadoras. Por isso, é bastante comum que empresas desse tipo utilizem ferramentas tecnológicas para criar produtos ou oferecer serviços, com o objetivo de resolver problemas ou inovar uma determinada mercadoria que já existe.

No mercado pet, a atuação de startups tem sido muito importante para impulsionar a inovação desse nicho. Um exemplo disso é a docg.tech, a startup em crescimento que traz como diferencial produtos desenvolvidos para ajudar os donos de pet shop a tornarem os seus negócios ainda mais rentáveis, lucrativos, oferecendo maior qualidade no serviço.

O que é uma startup?

A startup é um modelo de negócio tecnológico, ainda em fase de desenvolvimento, que soluciona problemas de mercado ou inova em produtos que já foram comercializados. Por estimular uma nova cultura profissional, a startup também promove grandes transformações dentro do ambiente de trabalho.

Confira abaixo algumas características desse tipo de empresa que são benéficos para os colaboradores:

– como auxílio para terapia ou academia; Possui modelo de trabalho mais flexível – com horários menos rígidos e possibilidade de home office, priorizando o resultado individual.

Outras vantagens

As startups trazem uma série de vantagens para quem atua nesse modelo de negócio. Conheça a seguir alguma delas:

com sócios, investidores e tomadores de decisão; Regras menos rígidas;

Depoimentos

Confira o depoimento de 3 colaboradores da docg.tech, startup do segmento pet:

“Aqui na docg.tech 1 mês é um ano! Desde meu primeiro dia estou evoluindo muito como pessoa e profissional. O ambiente é incrível, as possibilidades são muitas e me sinto realizado! Tenho muita autonomia, voz para criar, errar, corrigir e fazer melhor ainda, sem falar do espaço para crescimento. E por fim, trabalho com algo que realmente muda a vida de pessoas, negócios e pets, isso não tem preço!” Edson Marcel de Oliveira, Head Comercial docg.tech.



“Trabalhar na docg.tech é um desafio maravilhoso, onde consigo me expressar como profissional e desenvolver experiências que alimentam minha carreira de forma rica e diferenciada!” Ana Julia Martins, Customer Sucess docg.tech.



“Fazer parte do time da docg.tech me traz uma gratidão imensa! Desenvolvo diariamente aqui meu lado pessoal e profissional, posso expor minhas ideias, compartilhar minhas dúvida e agir com autonomia diante dos desafios. Além de acreditar na cultura e valores da empresa, tenho comigo o sentimento de que juntos iremos mais longe!” Dandara Tschmerizja, Gerente de Contas docg.tech.

docg.tech: a startup que traz soluções inovadoras para o pet shop

A docg.tech é um conjunto de soluções tecnológicas que foi criada para ajudar os donos de pet shop a entregarem aos seus clientes produtos e serviços de maneira inovadora. Ela é o braço de tecnologia da docg., indústria de produtos pet e franqueadora de lojas especializadas.

Conheça a seguir alguns benefícios que a docg.tech oferece aos seus parceiros de negócio:

Melhoria na gestão do negócio;

Comodidade e praticidade para vender;

Maior alcance de usuários que estejam em busca de produtos e serviços Pet;

Capacitação e desenvolvimento profissional;

Inovação em produto, tanto físico quanto digital;

Aumento do faturamento.

Atualmente, a startup entrega quatro produtos inovadores:

docg.X: é o maior marketplace do universo pet do Brasil;

DSX: é um sistema de gestão que auxilia os donos em todo o processo de vendas;

unidocg: é uma universidade EAD, que tem como objetivo capacitar profissionais do ramo pet;

docg.pay: é uma máquina de cartão de crédito vantajosa para pet shops.

