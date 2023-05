Você tem controle do seu negócio? Com um sistema de gestão, é possível controlar o estoque, agendar serviços, entre outras funções comerciais fundamentais.

Manter o controle operacional e financeiro do seu pet shop é fundamental para melhorar o desempenho do negócio. Uma das formas mais eficazes de fazer isso é utilizando o sistema de gestão especializado da docg.tech, o DSX.

Com essa tecnologia, os donos de pet shop conseguem controlar o estoque de produtos, calcular comissão, agendar serviços de banho e tosa, além de acessar outras funcionalidades. Continue a leitura e entenda a importância desse sistema de gestão para o seu empreendimento.

Sistema de gestão para pet shop

O sistema de gestão para pet shops é uma tecnologia criada com o objetivo de melhorar o gerenciamento administrativo e financeiro de empresas que vendem produtos e oferecem serviços relacionados ao universo dos animais domésticos.

Essa tecnologia traz diversas funcionalidades que permitem que o negócio desempenhe as suas atividades de uma maneira mais eficiente e produtiva. Essa performance se deve à capacidade do sistema de integrar os departamentos e automatizar as tarefas do dia a dia, como controle de estoque, atendimento ao cliente e agendamento de serviços.

Benefícios de um sistema de gestão para o negócio

O sistema de gestão possibilita diversos benefícios para a empresa:

Otimização dos recursos;

Redução de falhas humanas nos processos;

Maior controle das atividades desempenhadas;

Padronização dos processos;

Gestão mais estratégica, baseada em dados;

Assertividade nas tomadas de decisão;

Automatização de atividades repetitivas.

DSX: o sistema simples e gratuito para gestão de pet shops

O DSX é um sistema de gestão que faz parte do conjunto de soluções tecnológicas da docg.tech. Essa tecnologia permite ao dono do pet shop gerenciar todo o processo de vendas, automatizar as tarefas e ter fácil acesso aos dados para tomar decisões estratégicas. Confira abaixo algumas das suas funcionalidades:

Agendamentos de banho e tosa;

Emissão de notas fiscais;

Controle de fluxo de caixa;

Cadastramento de produtos e serviços para vendas;

Usuários múltiplos e simultâneos;

Cadastramento de clientes e pets;

Cálculo de comissão dos colaboradores;

Suporte e feedback realizado pela equipe da docg.

Esse sistema pode ser usado gratuitamente, ideal para o pequeno e médio pet shop. A sua versão paga é para empreendedores que queiram emitir notas fiscais pelo DSX.

