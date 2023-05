Semelhante a um shopping virtual, essa plataforma ajuda a aumentar as vendas e gerar mais lucros para os negócios

Considerado um modelo de negócio simples e rentável, o marketplace é hoje uma das plataformas de vendas online mais utilizadas, porque traz diversas facilidades para quem deseja vender ou comprar produtos e serviços pela internet.

No caso de uma ferramenta de venda mais direcionada, como o marketplace para pet shop, as vantagens podem ser ainda maiores. Afinal, todos os produtos e serviços relacionados ao universo dos animais domésticos ficam disponíveis em um só lugar, fazendo com que as vendas e as compras aconteçam de forma prática, cômoda e sem burocracias.

Para ajudar os donos de pet shop a venderem mais e tornarem a jornada de compra dos clientes mais agradável e rápida, a docg.tech criou o docg.x. Dentre as soluções oferecidas por esse hub tecnológico, está o maior marketplace pet do Brasil. Continue a leitura e descubra todas as suas vantagens!

O que é um marketplace?

O marketplace é um modelo de negócio que veio para revolucionar o e-commerce. Simples e versátil, esse canal facilita a vida de quem deseja vender ou comprar produtos e serviços pela internet. Conheça abaixo algumas das suas vantagens:

Maior alcance e retenção de clientes;

Um canal adicional para vender mais;

Praticidade na hora de comprar ou vender;

Otimização dos recursos.

Com um funcionamento que se assemelha a um shopping virtual, a plataforma consegue agradar a todos os envolvidos no processo de venda:

Vendedores: que expõem seus produtos e serviços;

que expõem seus produtos e serviços; Clientes: que podem ver as variedades e escolher os melhores preços;

que podem ver as variedades e escolher os melhores preços; Donos de marketplace: que lucram com as conexões realizadas na plataforma.

Como as vendas online aumentam a receita do seu pet shop

Diante de um contexto de transformação digital, que possibilitou o rápido crescimento do consumo pela internet, as empresas que desejam manter-se competitivas no mercado precisam estar presentes também no meio online.

E o marketplace é ideal para isso, já que esta plataforma opera de forma simples e eficiente, gerando mais vendas e aumentando a receita dos negócios. Por conta desse cenário promissor, muitas empresas aderiram a esse modelo. É o caso das varejistas Magazine Luiza e Americanas e das startups que se transformaram em big techs: Uber, Apple, Amazon, Ifood, Airbnb, por exemplo.

Para os pet shops, a tendência é que o marketplace aqueça ainda mais um mercado que já está em crescimento. Para garantir o sucesso de vendas, porém, não basta apostar em uma boa plataforma, é preciso fazer com que os vendedores proporcionem ao seu público uma experiência positiva:

Entregar uma comunicação clara;

Disponibilizar imagens de qualidade dos produtos;

Produzir descrições completas e bem detalhadas de cada produto;

Cumprir os prazos de entrega;

Garantir um atendimento personalizado e humanizado.

docg.X: o maior marketplace pet do Brasil

A docg.tech é um conjunto de soluções tecnológicas que foi criado para atender os pet shops de todo o Brasil. Uma dessas tecnologias é a docg.X, marketplace direcionado para venda e compra de produtos e serviços pet.

Pela plataforma, os donos de pet shop que queiram ganhar um canal de vendas podem cadastrar os produtos e serviços em massa sem pagar nenhuma mensalidade. Veja algumas vantagens da docg.X:

Produtos com maior visibilidade;

Crescimento para o pet shop;

Proporciona comodidade e facilidade na hora da venda.

É um website e aplicativo de iOS/Android

