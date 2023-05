Conheça o primeiro ecossistema Pet Tech e todos os benefícios oferecidos aos empreendedores do mercado pet.

Para manter os cuidados diários dos seus bichinhos, as pessoas têm recorrido mais aos serviços de pet shop. Por conta da alta demanda, os empreendedores do ramo estão se adaptando para atender esse público diferenciado, que não mede esforços na hora de garantir bem-estar e conforto aos seus companheiros de quatro patas.

Com a missão de ajudar os pequenos e médios pet shops a entregarem um serviço eficiente e de qualidade, tornando-os assim negócios bem-sucedidos, a docg.tech desenvolveu tecnologias específicas para o nicho pet. O objetivo é promover digitalmente a melhoria da gestão, inovação de produtos e maior faturamento no final do mês.

A docg. é uma empresa que atua em todos os segmentos Pet, indústria e lojas próprias, e tem como propósito fazer com que os pets vivam mais e melhor. No mercado há 6 anos, possui mais de 100 franquias de varejo espalhadas por Curitiba e todo território nacional.

O seu grande diferencial está em apostar na tecnologia para inovar e desenvolver soluções e serviços eficientes para seus clientes: tutores, pet shops ou consultores. A holding docg. é reconhecida como pioneira em ecossistemas Pet Techs – conceito que faz referência à união dos dois nichos: tecnologia e mercado pet.

O que é a docg.tech?

A docg.tech é um conjunto de soluções tecnológicas que foi criada para proporcionar inovação e lucratividade para os pet shops. Conheça a seguir seus 4 produtos e seus benefícios para os empreendimentos.

Os donos de pet shop podem cadastrar os produtos da sua loja no maior marketplace pet do Brasil, sem pagar nenhuma mensalidade. Veja abaixo algumas vantagens da docg.x:

Produtos com grande visibilidade;

Crescimento para o pet shop;

Vendas com maior comodidade e facilidade.

DSX

O DSX é um sistema de gestão intuitivo e especializado em pet shops que permite ao empreendedor gerenciar com facilidade todos os processos comerciais necessários:

Produtos e serviços;

Controle de estoque;

Fluxo de caixa;

Agenda de banho e tosa;

Cálculo de comissão.

O sistema é customizável para suas necessidades e todas as métricas são armazenadas e utilizadas para melhor experiência de uso e insights para aumento de vendas.

O sistema tem plano completo gratuito para começar. Os planos pagos são para quem deseja emitir notas fiscais pela plataforma.

A unidocg. é uma Universidade Corporativa EAD que oferece capacitações e cursos, gratuitos e pagos, para empreendedores do segmento pet. Veja a lista de disponíveis no momento:

Empreendedorismo de alto impacto;

Mercado PET no Brasil;

Mergulhe no mundo do seu cachorro;

7 hábitos das pessoas altamente eficazes;

Banho e tosa em gatos;

Fui mordido, e agora?

A docg.pay é uma máquina de cartão de crédito para negócios pet. Uma das suas principais vantagens é que o pagamento da taxa do cartão é revertido em produtos, fazendo com que as vendas do pet shop se transformem em estoque para loja. Além disso, a máquina oferece:

Suporte aos clientes;

Bateria duradoura;

Wi-Fi;

Internet 2G e 3G;

Fature mais e pague menos taxas com a maquininha que vai revolucionar o mercado pet.

O conjunto de soluções tecnológicas perfeito para o seu pet shop

A docg.tech proporciona aos pet shops parceiros diversas soluções digitais que impactarão diretamente no dia a dia dos negócios:

Melhoria no controle da gestão;

Comodidade e praticidade para vender;

Maior alcance de usuários que estejam em busca de produtos e serviços pet;

Capacitação, desenvolvimento profissional e planejamento estratégico;

Inovação em produto, tanto físico quanto digital;

Aumento do faturamento e lucratividade;

Ganho de diferenciais competitivos.

Taxas de cartão de crédito convertidas em estoque.

