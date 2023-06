As Pet Techs desenvolvem soluções tecnológicas que facilitam a rotina dos animais, dos donos de pet e dos parceiros de negócios

Pet Tech é o termo utilizado para se referir às empresas do ramo pet que têm a tecnologia como principal serviço ou produto. O objetivo desses empreendimentos é desenvolver soluções tecnológicas como delivery de produtos, planos de saúde, agendamento de serviços: comodidade e praticidade para os seus clientes e parceiros.

Além de facilitar o dia a dia das pessoas, as Pet Techs garantem inovação e variedade de produtos sem renunciar à qualidade dos serviços prestados. Um exemplo de empresa referência nesse segmento é a docg.tech, pioneira em ecossistemas Pet Tech. Continue a leitura e saiba mais sobre o assunto!

O que é Pet Tech?

As Pet Techs provêm soluções tecnológicas que tornam a rotina dos animais, dos donos de pet e dos seus parceiros de negócios mais fácil e melhor. O foco das empresas Pet Tech é proporcionar comodidade, segurança, bem-estar e praticidade por meio de serviços como:

Aplicativos para Pet Shop;

Delivery de produtos;

Plano de saúde para Pet;

Agendamento de banho e tosa;

Assinatura de produtos Pet.

Vantagens das pet techs

Diante de um público mais exigente – que busca agilidade e qualidade em um único lugar – e de um mercado altamente competitivo, investir em soluções tecnológicas é fundamental para se destacar no ramo pet. A tecnologia, quando utilizada como uma aliada, pode trazer diversos benefícios tanto para empresa quanto para os seus clientes.

Conheça algumas vantagens da Pet Tech:

Atendimento a necessidades específicas de cada cliente – seja do tutor ou parceiro de negócios;

Soluções inovadores e produtos desenvolvidos para diversos tipos de animais domésticos;

Serviços de qualidades com custos reduzidos;

Ampla logística organizada para atender às demandas dos clientes;

Soluções eficientes e construção de uma imagem positiva da empresa;

Diferencial competitivo e aumento da lucratividade dos negócios.

docg.tech: Pet Tech que traz soluções para o seu Pet Shop

Pioneira no ecossistema Pet Tech, a docg.tech traz um conjunto de soluções tecnológicas – para os donos de Pet Shop que buscam entregar um serviço diferenciado e de qualidade aos seus clientes.

Atualmente, a empresa oferece quatro soluções:

docg.X: o maior marketplace pet do Brasil

A docg.tech é um conjunto de soluções tecnológicas que foi criado para atender os pet shops de todo o Brasil. Uma dessas tecnologias é a docg.X, marketplace direcionado para venda e compra de produtos e serviços pet.

Pela plataforma, os donos de pet shop que queiram ganhar um canal de vendas podem cadastrar os produtos e serviços em massa sem pagar nenhuma mensalidade. Veja algumas vantagens da docg.X:

Produtos com maior visibilidade;

Crescimento para o pet shop;

Proporciona comodidade e facilidade na hora da venda.

É um website e aplicativo de iOS/Android

DSX: o sistema simples e gratuito para gestão de pet shops

O DSX é um sistema de gestão que faz parte do conjunto de soluções tecnológicas da docg.tech. Essa tecnologia permite ao dono do pet shop gerenciar todo o processo de vendas, automatizar as tarefas e ter fácil acesso aos dados para tomar decisões estratégicas.

Confira algumas das suas funcionalidades:

Agendamentos de banho e tosa;

Emissão de notas fiscais;

Controle de fluxo de caixa;

Cadastramento de produtos e serviços para vendas;

Usuários múltiplos e simultâneos;

Cadastramento de clientes e pets;

Cálculo de comissão dos colaboradores;

Suporte e feedback realizado pela equipe da docg.

Esse sistema pode ser usado gratuitamente, ideal para o pequeno e médio pet shop. A sua versão paga é para empreendedores que queiram emitir notas fiscais pelo DSX.

unidocg.: universidade EAD que entrega conhecimento sobre o mercado Pet

A unidocg. oferece capacitações e cursos – gratuitos e pagos – modelo EAD para empreendedores do segmento pet. Ela faz parte da docg.tech, que é um conjunto de soluções tecnológicas desenvolvidas com o objetivo de transformar os pequenos e médios Pet Shops em negócios de sucesso.

Conheça os cursos e capacitações oferecidos pela unidocg. atualmente:

Mergulhe no mundo do seu cachorro;

7 hábitos das pessoas altamente eficazes;

Empreendedorismo de alto impacto;

Mercado PET no Brasil;

Banho e tosa em gatos;

Fui mordido, e agora?

docg.pay: a solução de pagamento que troca a taxa do cartão por produtos

A docg.pay é uma máquina de cartão que faz parte do conjunto de soluções tecnológicas da docg.tech. Essa tecnologia apresenta uma série de vantagens, principalmente para as pequenas e médias empresas que desejam crescer e se tornar a cada dia mais competitivas no mercado Pet.

Confira a seguir as vantagens que essa máquina oferece:

Taxa zero para Pet Shop/ banho e tosa;

Pagamento por aproximação;

Aceita as principais bandeiras;

Suporte integral da docg.tech;

Uma porcentagem do valor das transações é convertida em saldo, que pode ser trocado por produtos de distribuidores;

Transações seguras;

Maior lucratividade para o negócio.

