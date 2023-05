A adoção de alguns cuidados no dia a dia é fundamental para evitar golpes cibernéticos.

Comprar pela internet já é um hábito para grande parte dos brasileiros. O meio digital proporciona às pessoas a facilidade de realizar transações online e a comodidade de consumirem tudo o que precisam sem sair de casa.

Apesar dessa forma de consumo ser vantajosa, ainda é preciso estar muito atento aos golpes cibernéticos. Para o público do ramo pet, os cuidados devem ser redobrados, pois o que não faltam são opções de lojas virtuais – seguras ou não – para realizar compras.

Como comprar pela internet de maneira segura

Comprar pela internet é seguro, pois existem diversos mecanismos e macetes para detectar se uma loja é idônea ou não. Adote alguns cuidados que evitam com que você caia em um golpe. Se você estiver atento e souber como proceder, as chances de ser enganado diminuem drasticamente.

Separamos aqui dicas que ajudarão a realizar compras online de produtos pet com segurança. Confira abaixo:

1.Observe se o site é seguro

Para que um e-commerce ou marketplace de produtos pet seja seguro é preciso que na barra do navegador apareça o https:// e um cadeado. Esses são protocolos de segurança que somente websites verificados recebem. No entanto, existem outros cuidados adicionais para garantir sua tranquilidade.

2. Analise as informações disponíveis no site do Pet Shop

Certifique-se que na página oficial do estabelecimento tenha informações do CNPJ da empresa, telefone de contato e serviços de suporte e de atendimento ao cliente (SAC). Ao identificar essas informações, vale a pena conferir a idoneidade delas.

3.Procure informações sobre a loja na internet

Antes de realizar a compra, vale a pena buscar mais informações sobre a loja na internet. Na maioria das vezes, é possível ter acesso à reputação do pet shop em comentários e avaliações de clientes no Google, Reclame Aqui ou nas redes sociais do suposto estabelecimento.

4. Não utilize Wi-Fi público para realizar compras online

As redes de internet pública são muito expostas, o que aumenta as chances de um vírus invadir o computador e roubar dados pessoais dos usuários. Por isso, as transações devem ser realizadas sempre em uma rede segura e particular, para evitar qualquer tipo de invasão cibernética.

5. Cuidado com os dados do seu cartão

Os dados pessoais, principalmente os do cartão, não devem ser enviados em WhatsApp, redes sociais ou e-mail. Portanto, se alguma loja os solicitar por alguns desses meios, é um sinal de que essa transação é golpe.

docg.X: a tecnologia perfeita para você comprar online produtos pet com segurança

Contar com lojas e aplicativos de confiança é a dica principal para evitar qualquer tipo de golpe. Nesse sentido, uma das soluções da startup docg.tech, a docg.X, é a opção perfeita para você comprar os produtos de seu animal de estimação, com comodidade, agilidade e segurança.

Maior marketplace pet do Brasil, a docg.X traz diversas vantagens para os clientes. Confira abaixo algumas delas:

As compras podem ser realizadas pelo aplicativo ou site, com segurança garantida em ambas;

Possibilidade de várias formas de entrega do produto;

Atendimento direto com o pet shop;

Pagamento em até 3x sem juros no cartão;

Variedade de preços e opções de produtos para o seu pet;

Produtos especiais para gatos, cachorros, animais silvestres e peixes.

Encontre tudo o que seu pet precisa com muita segurança e praticidade. Conheça o maior marketplace do universo pet do Brasil.

Acesse nosso Instagram para conhecer nossos produtos e serviços.