Um mito dos jogos de carteado acabou em 2023. A palavra UNO não precisa ser mais dita ou mesmo gritada quando a pessoa fica somente com uma carta na mão. A informação foi repassada pela conta oficial do UNO nas redes sociais em que relata que essa prática não está nas regras. Você saiba que isso estava entre as Regras do Uno?

A revelação desta regra do Uno surgiu após o astro da NBA, Donovan Mitchell, realizar uma enquete no seu Twitter perguntando se havia de fato necessidade de gritar UNO, ao ter apenas uma carta restante na mão. Apesar do resultado ser a favor do grito (61,9% das pessoas dizendo que era sim necessário), a conta oficial do jogo respondeu que não é preciso. “Visto que gritar ‘UNO quando você já está na última carta é uma “Regra da Casa” popular, não é necessário fazê-lo”.

Para quem não está muito familiarizado com o UNO, ao jogar sua penúltima carta, você deve gritar UNO para indicar que você só tem uma carta na mão. Se não gritar UNO e alguém perceber antes do próximo participante começar a jogar, o “esquecido” terá que comprar duas cartas.

A pergunta que fica agora para você. Quantos jogos você perdeu na vida porque não gritou UNO?

Regras do Uno

8 cartas “Comprar Duas Cartas” – faz o próximo jogador comprar duas cartas. Pode ser jogada sobre outra carta com a mesma cor ou o mesmo símbolo;

– faz o próximo jogador comprar duas cartas. Pode ser jogada sobre outra carta com a mesma cor ou o mesmo símbolo; 8 cartas “Inverter” – serve para alterar o sentido do jogo (se estiver indo para a esquerda, muda para a direita, e vice-versa). Pode ser jogada sobre outra carta com a mesma cor ou o mesmo símbolo;

– serve para alterar o sentido do jogo (se estiver indo para a esquerda, muda para a direita, e vice-versa). Pode ser jogada sobre outra carta com a mesma cor ou o mesmo símbolo; 8 cartas “Pular” – faz o próximo jogador ser “pulado” (perder a vez). Pode ser jogada sobre outra carta com a mesma cor ou o mesmo símbolo;

– faz o próximo jogador ser “pulado” (perder a vez). Pode ser jogada sobre outra carta com a mesma cor ou o mesmo símbolo; 4 cartas “Curinga” – dá ao jogador a opção de escolher a cor em que continuará o jogo. É possível jogá-la sobre qualquer carta;

– dá ao jogador a opção de escolher a cor em que continuará o jogo. É possível jogá-la sobre qualquer carta; 4 cartas “Comprar Quatro Cartas” – dá ao jogador a opção de escolher a cor em que continuará o jogo, além de fazer o próximo comprar quatro cartas e perder a vez. Só é possível jogá-la quando o jogador não tiver outra carta que combine com a cor da pilha de descarte;

– dá ao jogador a opção de escolher a cor em que continuará o jogo, além de fazer o próximo comprar quatro cartas e perder a vez. Só é possível jogá-la quando o jogador não tiver outra carta que combine com a cor da pilha de descarte; 3 cartas “Curinga Branca para personalizar” – dá ao jogador a opção de escolher a cor em que continuará o jogo e pode ser personalizada com novas regras do Uno, criadas pelos participantes;

– dá ao jogador a opção de escolher a cor em que continuará o jogo e pode ser personalizada com novas regras do Uno, criadas pelos participantes; 1 carta “Curinga Trocar as Mãos” – dá ao jogador a opção de escolher a cor em que continuará o jogo e a possibilidade de trocar de cartas com outro jogador. Pode ser jogada sobre qualquer carta.

