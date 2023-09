Os quadrinistas curitibanos André Caliman e Leonardo Melo lançam, nesta primeira semana de setembro, “Uma Moeda ou um Beijo”, livro que conta a história de Gilda, um morador de rua famoso nos anos 80 que se vestia de mulher para pedir trocados na região da Boca Maldita. O trabalho será lançado durante a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que acontece entre os dias 7 e 10 no Museu Municipal de Arte (MUMA).

Trecho da HQ “Uma Moeda ou um Beijo”, dos autores curitibanos André Caliman e Leonardo Melo. Foto: divulgação

Conhecida pela frase “me dá uma moeda senão eu te dou um beijo”, Gilda morreu em 1983. Por sua popularidade entre a população que frequentava a região, surgiram boatos sobre sua morte, o que inspirou à obra de Caliman e Melo. ““Na prática, o livro acabou virando não apenas uma história sobre a vida sofrida de Gilda, mas também um arco de desconstrução dos preconceitos do protagonista, que reflete, na verdade, algo que todos deveríamos buscar. Acredito que esse seria o tema central de nossa história”.

Na HQ, os autores misturam realidade e ficção: um detetive investiga a morte misteriosa de Gilda, com flashbacks da vida da personagem, o que faz com que a história apresente outros elementos, que podem ou não estar relacionados à sua morte.

Com 256 páginas e publicado pela editora independente Quadrinhópole, o livro conta com roteiro de Melo e arte de Caliman. Os dois participam de uma mesa redonda no dia 7, na bienal, às 13h30. O bate-papo é aberto ao público.

Serviço

“Uma Moeda ou um Beijo”, de André Caliman e Leonardo Melo

Editora Quadrinhópole.

Lançamento: entre 7 e 10 de setembro de 2023, na Bienal de Quadrinhos de Curitiba: Museu Municipal de Arte (MUMA) – Av. República Argentina 3430, Curitiba, PR. Entrada gratuita

