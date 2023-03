Com novidades e fornecedores

Quem pretende casar em breve tem a oportunidade de visitar a tradicional feira de noivas Inesquecível Casamento Week Curitiba. Nos dias 28, 20 e 30 de março, o Castelo do Batel recebe uma série de fornecedores e atividades como desfiles de vestidos de noiva, sorteios, degustações e palestras. O evento é uma chance para conhecer opções e negociar.

O objetivo do evento, segundo os organizadores, é aproximar as noivas e noivos do mercado de festas e fomentar o setor na capital paranaense.

Castelo do Batel, em Curitiba. Foto: Divulgação

“O evento vai aproximar os noivos das melhores empresas do mercado. Eles vão se inspirar com as palestras e encontrar a melhor qualidade de produtos. Nossa meta é fomentar o mercado paraense e atender aqueles que vão casar, todo mundo ganha”, é o que explica o diretor da Inesquecível Casamento, Fabiano Niederauer.

A feira acontece das 17h às 23h durante os três dias. Os ingressos estão à venda, a partir de R$ 110. Mais informações em no site do evento.

