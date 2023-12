Depois de 30 dias de intensa programação, neste sábado (23) Curitiba vai viver um dia histórico. No encerramento das apresentações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2023, a cidade se transformará em um grandioso palco, com um elenco de 211 atores, contratados pela Fundação Cultural, que atuarão simultaneamente nas últimas sessões dos espetáculos espalhados pela cidade.

A decoração da cidade ficará até 7 de janeiro.

No último dia da programação, os curitibanos e turistas poderão escolher entre diversas opções de montagens, cada um oferecendo uma experiência diferente, mas com um tema em comum: o espirito de amor e de fraternidade que a data inspira.

Entre as atrações que se despedem neste sábado, destacam-se o balé O Quebra-Nozes, no Memorial de Curitiba, o esplendoroso Oratório de Natal do Parque Tanguá, o Auto na Ilha dos Poetas, no Passeio Público, e as duas sessões do Encontro de Emoções, no Parque Barigui.

Em Santa Felicidade tem as últimas sessões da Fábrica de Brinquedos do Papai Noel, na frente do Restaurante Madalosso. No Pilarzinho, a Floresta Encantada Electrolux na Escola de Sustentabilidade encerra sua participação no Natal de Curitiba com sessões às 19h30 e às 20h30.

Feirinhas, roda-gigante e outras despedidas

Além dos espetáculos, este sábado marca ainda a despedida de atrações que encantaram moradores e visitantes ao longo da programação. As feirinhas das praças Santos Andrade e Osório terminam ao mesmo tempo da roda-gigante O Boticário do calçadão da Rua XV de Novembro. No Parque Náutico, o drive-thru tem seu último circuito iluminado para ônibus, carros e motos.

Na Praça Afonso Botelho, o Palco Ligga Arena também encerra a participação no Natal de Curitiba com shows de música ao vivo das 14h às 21h.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE CURITIBA 2023 DESTE SÁBADO (23)

8h – Presépio Natalino no Parque Lago Azul

9h – Jardim Musical da Ademicon no Jardim Botânico

9h – Temporada de Natal no Mercado Municipal Capão Raso

9h30 – Papai e Mamãe Noel no Bosque Alemão

10h – Carrossel Shopping Mueller no Passeio Público

10h – Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade

10h – Feira Especial de Natal da Praça Osório

10h – Oficinas de Bolacha no Bosque Alemão

14h – Papai e Mamãe Noel no Bosque Alemão

15h – Roda-Gigante O Boticário na Rua XV

15h – Oficinas de Bolacha no Bosque Alemão

17h – Ópera João e Maria no Solar do Rosário

19h- Fantástica Fábrica do Papai Noel – Natal sem Fome (UniEnsino)

19h – Drive-thru de Natal no Parque Náutico

19h – Árvore de Luz da Volvo no Centro Cívico

19h – Árvore de Luz ParkShoppingBarigui no Parque Barigui

19h – Natal Servopa – Trânsito de Luzes – Na Rua General Mário Tourinho, 1010

19h – Decoração Natal Ligga Arena na Praça Afonso Botelho

19h – Árvore da Vida O Boticário na Rua XV

19h – Decoração no Caminho de Luzes Ligga no Parque Barigui

19h – Estações de Luz Uninter na Avenida Sete de Setembro (entre o Shopping Estação e a Praça do Japão)

19h30 – A Fantástica Fábrica do Papai Noel no Restaurante Família Madalosso

19h30 – Oratório de Natal do Parque Tanguá

19h30 – Natal Electrolux na Escola de Sustentabilidade

19h30 – Concerto Luminoso Ademicon do Jardim Botânico

19h30 – Auto “Encontro de Emoções” no Parque Barigui

19h30 – Natal Shopping Mueller no Passeio Público – Auto de Natal na Ilha dos Poetas

19h30 – Decoração Família Moletta

20h – Nataleluia na Primeira Igreja Batista de Curitiba

21h – A Fantástica Fábrica do Papai Noel no Restaurante Família Madalosso

21h – Auto “Encontro de Emoções” no Parque Barigui

