Tributo ao Nirvana! Banda de Seattle faz show com orquestra em Curitiba

Os fãs de rock’n roll podem comemorar. A banda internacional Seattle Supersonics, que faz tributo ao Nirvana, em conjunto com a Orquestra Sinfônica Villa Lobos, realizará um show em Curitiba no dia 05 de outubro, no Teatro Positivo. Além da capital paranaense, o projeto passará por Londrina e por mais 13 cidades do Brasil.

Formado por Ezequiel Dias, Estevan Molina e Christian Monteiro, o grupo é um dos mais conhecidos tributos ao Nirvana. Nos shows, os músicos buscam utilizar as mesmas características audiovisuais da tradicional banda de rock.

Tocando os clássicos originais, o trio terá a companhia da Orquestra, regida pelo maestro Adriano Machado, em todas as apresentações.

O setlist conta com músicas, como: Smells Like a Teen Spirit, Love Buzz, Drain You, About a Girl, Floyd The Barber, Molly Lips e School.

Ingressos para tributo ao Nirvana em Curitiba

Os ingressos estão disponíveis para venda pela plataforma Disk Ingressos. Os valores variam entre R$ 190 e R$ 380. O show começará às 21 horas. A abertura dos portões do Teatro Positivo será às 20 horas.

Datas e locais das apresentações no Brasil

04/10 Florianópolis (SC) – Teatro CIC

05/10 – Curitiba, Paraná – Teatro Positivo

06/10 – Porto Alegre (RS) – Auditório Araújo Vianna

07/10 – São José dos Campos (SP) – Palácio Sunset

08/10 – Poços de Caldas (MG) – Ginásio Poliesportivo Dr. Arthur De Mendonça Chaves

11/10 – Belo Horizonte (MG) – Grande Teatro Minascentro

12/10 – Vitória (ES) – Espaço Patrick Ribeiro

13/10 – São Paulo (SP) – Audio

14/10 – Criciúma (SC) – Teatro Elias Angeloni

14/10 – Tubarão (SC) – Hangar 737

19/10 – Brasília (DF) – Centro de Convenções Ulysses Guimarães

20/10 – Goiânia (GO) – Centro de Convenções da PUC Goiás

21/10 – Ribeirão Preto (SP) – Centro de Eventos do Ribeirão ShoppinG

27/10 – São JOsé do Rio Preto (SP) – Villa Conte

29/10 – Londrina (PR) – Teatro Marista

