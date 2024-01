Tradicional bênção dos capuchinhos, nas Mercês, acontece na próxima sexta

Nesta sexta-feira (05), a tradicional bênção dos freis capuchinhos altera o trânsito no entorno da Igreja Nossa Senhora das Mercês, no bairro Mercês. A ação é realizada desde 1952 na primeira sexta-feira do ano.

A Gerência de Planejamento e Operação de Trânsito informa que serão disponibilizadas duas faixas para bênção na Avenida Manoel Ribas e uma na Rua Júlio Perneta, ao lado da paróquia.

Como o trânsito estará mais lento na região, agentes da Superintendência de Trânsito permanecerão no local para orientar os motoristas.

Serviço

Bênção dos freis capuchinhos

Local: Paróquia Nossa Senhora das Mercês

Endereço: Av. Manoel Ribas, 966

Data: 5 de janeiro de 2024

Horário: das 6h às 21h30

