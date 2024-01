A Igreja Católica decidiu colocar à frente de uma das igrejas mais importantes de Curitiba um padre que é doutor em ética social e também especialista em ações sociais nas periferias de Curitiba. O padre Joaquim Parron assume como pároco do Santuário do Perpétuo Socorro, no bairro Alto da Glória. Para os torcedores do Coritiba, que tem seu estádio/sede em frente à igreja, uma alegria a mais: Padre Parron é Coxa”

Quando as igrejas e lojas se fecharam no início da pandemia, em 2020, o padre Joaquim Parron organizou mutirões para a produção e entrega de marmitas às pessoas que viviam na vulnerabilidade social. Ao mesmo tempo, arrecadou e entregou milhares de cestas básicas às famílias fragilizadas pelo Covid-19.

+ Leia mais: “Padrinho” da Vila Torres, Padre Parron não se abalou pela covid-19 e seguiu ajudando os mais pobres

O sacerdote chamou a atenção da sociedade e da imprensa porque, enquanto as igrejas fechavam suas portas para evitar o Covid-19, ele, com os devidos cuidados, foi às ruas para realizar ações sociais em prol dos mais necessitados. Até hoje, padre Parron entrega, com a sua equipe, centenas de cestas básicas nas periferias, organiza feirões de empregos e dá capacitação para os desempregados.

Como ele mesmo diz, “não é apenas dar o peixe, temos que ensinar os desempregados a pescar”.

Para padre Parron, assumir o Santuário do Perpétuo Socorro não é um privilégio, mas um serviço de evangelização e promoção social dos mais sofridos da sociedade.

“Jesus caminhava com os doentes, os pobres e os marginalizados da sociedade de seu tempo e anunciava a Palavra de Deus. Percebo que a minha missão é evangelizar as pessoas e promover, a partir da caridade, a solidariedade com os que sofrem. Uma Igreja somente tem êxito quando anuncia profeticamente o amor a Deus e o amor ao próximo, que muitas vezes é o excluído da sociedade”, afirma padre Parron.

Padre Parron assumirá oficialmente o Santuário no dia 14 de janeiro, numa solenidade às 10h30 da manhã, mas continuará efetivamente liderando as ações socias em diversas partes de Curitiba.

Padre Parron é doutor em ética social pela the Catholic University of America, de Washington, DC, mestre em pedagogia universitária pela PUCPR, licenciado em filosofia e psicologia e graduado em teologia. Também é professor de teologia moral na Faculdade Claretiana, em Curitiba.

