A revitalização da orla de Matinhos, no litoral do Paraná, entra na reta final. Essa temporada de verão começou com 90% da revitalização total alcançada. De acordo com o cronograma, a previsão de término é para o segundo semestre de 2024, ao custo anunciado de R$ 314,9 milhões. O que você achou da obra? Vote na enquete abaixo!

Segundo o último levantamento divulgado pelo Instituto Água e Terra (IAT), publicado em dezembro, algumas das estruturas que compõem o projeto estão finalizadas, como o espigão da Praia Brava; a guia de correntes da Avenida Paraná, e a estrutura que serve para dar estabilidade à areia (headlands) dos balneários Riviera e Flórida.

A construção dos guias-correntes de Matinhos alcançou 97,5% do total previsto para o serviço. A urbanização de Caiobá está em 72,5%, a dos demais balneários a 79% e o plantio da restinga ultrapassou 76%. Para não prejudicar os turistas, o ritmo das obras seguirá mais lento até o carnaval, em fevereiro.

O balanço do IAT mostrou que os trabalhos de microdrenagem atingiram 26,7% e de macrodrenagem passou de 93,5% do esperado. Esse novo sistema de drenagem será responsável pela missão de controlar e diminuir a probabilidade das enchentes que prejudicam o litoral.

Em setembro, o diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT e coordenador da obra de revitalização da orla de Matinhos, José Luiz Scroccaro, afirmou que a obra avançava a “passos largos” e que pode ser entregue antes do previsto. Ele destacou que a revitalização terá impacto direto na vida dos moradores de Matinhos. “Primeiro, é ter uma revitalização adequada do litoral de Matinhos e minimização das cheias com macro e microdrenagem. Teremos mais veranistas indo para o litoral e desenvolvimento econômico em Matinhos”.

A obra de revitalização da orla de Matinhos foi dividida em duas etapas, com um investimento de R$ 500 milhões. Nesta que é a primeira fase (com orçamento de R$ 314,9 milhões), o projeto abrange os serviços de engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico, estruturas marítimas semirrígidas, canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem e revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de espécies nativas.

A carregar…

Veranistas aprovam nova orla de Matinhos

Com casa para passar a temporada de verão desde 2013, o advogado Leonardo Ferrari disse que Matinhos está mais agradável com a revitalização. Ele sentiu, principalmente, o impacto no Balneário Flamingo, onde está localizada a residência dele. “Antes da reforma, era muito ruim pegar praia no Balneário Flamingo. A praia era muito próxima da areia e não tinha uma infraestrutura bacana. Com a revitalização, ficou mais agradável a praia e toda a extensão da areia. Aumentou o fluxo de pessoas no balneário”, destaca.

Ferrari considera que a orla de Matinhos ficou melhor com a extensão de áreas para caminhar e andar de bicicleta. “O único problema que vi foi que, ao entrar no mar, em alguns pontos, ficou tipo um ‘barranco’. A praia ficou distante e, quando você entra no mar, está praticamente no fundo. Mas, de modo geral, ficou linda, valorizou muito o nosso litoral”, complementa o advogado.

A engenheira civil Tamires do Prado Oliveira vai à praia de Matinhos desde criança. Ela contou que desde o começo das obras viu a diferença. “A gente consegue observar não somente a questão estética de melhoramento, toda parte do paisagismo e arquitetônico que ficaram bonitos, mas principalmente a parte funcional”.

Na opinião dela, o alargamento da faixa de areia é um ponto forte para alimentar o turismo. “Ficou uma praia bonita. Em comparação com praias de Santa Catarina, Matinhos ganha de várias praias, pela funcionalidade e arquitetura”, afirma a engenheira.

Espaço para caminhada e prática de esportes agrada veranistas

Os veranistas entrevistados pela reportagem da Gazeta do Povo evidenciaram os espaços para caminhadas e esportes com a nova orla. “Frequento o Balneário de Riviera, em Matinhos, há mais de 25 anos e nos últimos anos praticamente não tínhamos uma avenida beira-mar por conta da destruição causada pelo mar”, relata o engenheiro Thiago Taborda.

Para ele, os espaços sociais foram os grandes benefícios da revitalização. “Temos esse espaço com ciclovias, bancos distribuídos em algumas praias, guias rebaixadas para cadeirantes e lixeiras distribuídas pela orla. Sem dúvida alguma, a nova orla foi benéfica para moradores e turistas, deixando nosso litoral mais bonito”.

A estudante Maria Eduarda de Vargas também está passando o verão em Matinhos e ficou contente com a obra. “A nova orla de Matinhos está ótima, a obra realizada até o momento valorizou o litoral paranaense, facilitando o acesso à para a praia, pista de caminhada e corrida”.

Com nova orla, morador aponta que Matinhos vai competir com outras praias

Morador de Matinhos há mais de 10 anos, Juliano Fontana ressalta que o comércio se preparou para a temporada de verão. Com a revitalização, ele espera que a cidade atraia mais turistas. “A orla está perfeita, acredito que nossas temporadas estarão mais competitivas com outras regiões”.

Segundo Fontana, eventos do município também auxiliam a movimentar mais ainda a praia. “Os shows vão melhorar o fluxo de turistas nos finais de semana. Tem tudo para ser um ano muito bom e os próximos melhores ainda, pois muita gente vai vir e conhecer uma nova cidade”.

Evolução trecho a trecho da orla de Matinhos

Execução do total da obra: 89%

Espigão da Praia Brava: 100%

Guias-correntes da Avenida Paraná: 100%

Guias-correntes de Matinhos: 97,2%

Headland Riviera: 100%

Headland Flórida: 100%

Urbanização Caiobá: 72,5%

Urbanização Balneários: 79%

Plantio de restinga: 76,3%

Macrodrenagem: 93,5%

Microdrenagem: 26,7%

Assentamento macrodrenagem: 1.366 metros (100%)

Assentamento microdrenagem: 4.418 metros (20%)

Tetrápodes lançados na Praia Brava: 340 (100%)

Tetrápodes lançados no Flórida: 681 (100%)

Tetrápodes lançados no Riviera: 681 (100%)

Tetrápodes lançados no Matinhos norte: 469 (100%)

Tetrápodes lançados no Paraná sul: 1.241 (100%)

Tetrápodes lançados no Rio Matinhos sul: 1.259 (100%)

Você já viu essas??

Grana na conta! Mega da Virada 2023 dá prêmio para 21 apostas de Curitiba; Resultado! Óbitos confirmados! MISTÉRIO!!! Você não faz ideia do que aconteceu com 4 pessoas nesse carrão! Tá chegando a hora! Já calculou? Saiba quanto vai custar o IPVA do seu carro no Paraná!