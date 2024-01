Câmera clandestina de criminosos monitorava policiais no Paraná

A Polícia Civil de Foz do Iguaçu (PR) apreendeu uma câmera de segurança que, de acordo com informação da força de segurança, seria utilizada por criminosos para monitorar os policiais na região da Vila Brás. A câmera foi encontrada em um poste de iluminação pública da Companhia Paranaense de Energia (Copel), na última terça-feira (2). O dispositivo tecnológico foi encontrado a partir de denúncias anônimas.

Segundo as autoridades de segurança, a região onde foi localizada a câmera é um ponto de alto índice de criminalidade, com intenso tráfico de drogas. Os policiais acreditam que o dispositivo era utilizado para avisar com antecedência a chegada de viaturas e monitorar as forças de segurança pública. Foz do Iguaçu faz fronteira com o Paraguai (por Ciudad del Este) e com a Argentina (pela cidade de Puerto Iguazú).

A Polícia Civil informou que tem alguns suspeitos sendo investigados. A câmera vai passar por análise pericial para verificar as imagens contidas no cartão de memória. Outras câmeras foram localizadas na região. Procurada pela reportagem, a Copel ainda não se manifestou sobre o assunto.

