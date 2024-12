Terrazza 40 prepara festa “all inclusive” pra celebrar 2025

Restaurante mais alto de Curitiba, o Terrazza 40 prepara sua tradicional festa de Réveillon pelo 11º ano consecutivo. Com uma vista panorâmica deslumbrante da capital paranaense, o restaurante proporcionará uma experiência gastronômica e visual inesquecível para 120 convidados, em uma noite exclusiva.

O jantar será no formato “all inclusive” servido em cinco etapas. A experiência começa com um couvert composto por pães de fermentação natural e patê de tomate seco. Em seguida, os convidados desfrutarão de uma seleção de entradas que são sucesso no restaurante, incluindo Crevette au Brie, Carpaccio, Insalata Siciliana, Wellington Suíno e uma variedade de queijos.

Para os pratos principais, uma seleção dos 10 pratos mais pedidos da casa estará disponível, cada um poderá escolher o seu individualmente, com destaque para o Beef Wellington, Cordeiro Patagônico, Truffle Fillet e Bacalhau aos Murros, além de opções vegetarianas e infantis.

O jantar será finalizado com uma degustação de sobremesas e uma mesa de frutas frescas. O cardápio inclui ainda soft drinks, cervejas, café e licores, além de uma garrafa de vinho ou espumante por adulto.

As vagas são abertas anualmente em agosto, exclusivamente por meio de venda online no site terrazza40.com/reveillon. Atualmente, restam apenas 20% da capacidade total disponível.

Os convites custam:

Adulto: R$ 890,00

Adolescentes (10 a 17 anos): R$ 395,00

Crianças (4 a 9 anos): R$ 115,00

Crianças abaixo de 3 anos: Gratuito

O Terrazza 40 está localizado na Rua Padre Anchieta, 1287, Cobertura, no bairro Bigorrilho em Curitiba (PR). Mais informações e reservas estão disponíveis no site www.terrazza40.com/reveillon.