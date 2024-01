Tem Garibaldis e Sacis nesta terça: é aniversário de 25 anos do bloco

Referência no Carnaval de Curitiba, o bloco Garibaldis e Sacis completa 25 anos nesta terça-feira (16). Para comemorar as Bodas de Prata, os foliões vão promover um evento a partir das 18 horas, no Centro da capital paranaense.

A concentração será no Relógio das Flores. Em seguida, no bloco especial desta terça, os participantes, vestidos de vermelho e amarelo, vão caminhar pela região do Largo da Ordem, até o Conservatório de MPB.

LEIA TAMBÉM:

>> Ligeirão Norte-Sul aumenta trajeto até o Pinheirinho a partir desta quarta-feira

>> Curitiba tem alerta para tempestade nesta terça-feira: chuva, vento e granizo

A ação de comemoração aos 25 anos de existência é aberta ao público. Garibaldis e Sacis surgiu em 1999 e se tornou um dos nomes mais tradicionais dos eventos carnavalescos de Curitiba.

Você já viu essas?

Quem dá mais? Leilão em Curitiba tem LENDA das estradas por precinho incrível! Precisam de novo lar Cuidadora pode ser despejada em Curitiba! Mas e os cãezinhos? Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!