Supermercado de Curitiba recebe espetáculo de Natal gratuito

Acontece nesta terça (5) e quarta-feira (6), no Condor Nilo Peçanha, em Curitiba, a partir das 19h30, o espetáculo natalino “O Auto da Trupe de Natal“, um musical inclusivo, com tradução em Libras e audiodescrição.

Dirigido por Maurício Vogue, o espetáculo utiliza diferentes linguagens cênicas e musicais brasileiras tradicionais, como teatro de máscaras, bonecos, música caipira, MPB e sacra. O projeto, do Instituto Joanir Zonta, também será realizado em outras datas em mais quatro lojas, que também estão com uma decoração especial de Natal.

PROGRAMAÇÃO DO ESPETÁCULO NATAL MÁGICO CONDOR

Curitiba

05 e 06/12, às 19h30

Hiper Condor – Rua Nilo Peçanha, 1000

São José dos Pinhais

10 e 11/12, às 19h30

Hiper Condor – Rua Joinville, 3001

Joinville

12 e 13/12, às 19h30

Hiper Condor – Rua Florianópolis, 100

Ponta Grossa

17 e 18/12, às 19h30

Hiper Condor Jardim Carvalho – Av. Monteiro Lobato, 2180

Maringá

19 e 20/12, às 19h30

Super Condor – Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes, 850

