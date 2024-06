Os humoristas Will Maionese, Fernando Oliveira e Alexandre Nadolny apresentam o stand up Multiverso da Comédia nesta terça-feira (04), no Curitiba Comedy Club. O evento também estará recebendo doações para ajudar as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

O stand up vai contar com imitações, brincadeiras, interação, muito humor e também, sorteio de brindes. Os ingressos estão à venda e custam a partir de R$ 20.

Antes do trio subir ao palco, a abertura do evento vai ser realizada pelo humorista Teteus. O show começa às 21 horas e o estacionamento é gratuito.

O Curitiba Comedy Club fica na Avenida Manoel Ribas, 6121, em Santa Felicidade.

