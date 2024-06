Shopping de Curitiba leiloa obras de exposição sobre Monet em prol do RS

Depois do sucesso das exposições inspiradas nas obras de Claude Monet e Gustav Klimt, o Shopping Mueller oferece ao público a oportunidade de adquirir peças que fizeram parte das duas mostras. Ao todo, 35 quadros e uma ponte japonesa serão leiloados e toda a renda será revertida para o SOS Rio Grande do Sul.

Os lances são livres e já estão abertos no site do leiloeiro Helcio Kronberg. Para participar é necessário fazer um cadastro prévio. O prazo para os lances encerra no dia 9 de junho, às 11h, quando serão conhecidos os arrematantes.

Além de promover ações que disseminam cultura e arte, como essas mostras que foram gratuitas e organizadas pelo próprio shopping, o Mueller reafirma seu propósito social de abraçar causas importantes para a sociedade.

“Desde o início nos solidarizamos com a tragédia do Rio Grande do Sul e instalamos ponto de coleta no shopping para receber doações. A ideia de fazer esse leilão beneficente é arrecadar recursos financeiros para o SOS RS, aproveitando o engajamento de nossos clientes com as exposições”, destaca a gerente de marketing Cynthia Maia Batista.

A mostra Monet Amor e Tempo, inspirada na obra do pintor impressionista francês, foi vista por mais de 160 mil pessoas e continua em cartaz até o dia 31 de maio. Em 2023, a Exposição Mulheres de Ouro, um olhar sobre a obra do pintor austríaco Gustav Klimt, também recebeu milhares de visitantes. “Essas exposições foram idealizadas com muito carinho pelo shopping e a resposta do público foi excelente. Estender esse trabalho, permitindo que as obras continuem expostas, é uma forma de ampliar a visibilidade ao legado desses artistas”, completa Cynthia.

Para o leiloeiro Helcio Kronberg, é uma honra fazer parte de uma iniciativa como essa. “Poder conduzir um leilão em benefício das vítimas dessa tragédia significa mobilizar pessoas por uma causa nobre. Todos podem ajudar e ainda levar para casa réplicas produzidas com cuidado, a partir de um trabalho de curadoria de arte”, ressalta Kronberg.

Fazem parte do leilão 13 réplicas de obras de Claude Monet e uma ponte inspirada nas famosas pontes japonesas do jardim do artista, e outras 22 sobre a obra de Gustav Klimt. As telas foram confeccionadas respeitando o tamanho original das obras e possuem reproduções inspiradas nas molduras da época, feitas de forma artesanal. A impressão é de alta qualidade, feita em tecido.

Entre as obras de Monet estão “Mulher com Sombrinha – Madame Monet e seu filho” (1875), “Ponte sobre um lago de Nenúfares” (1899) e “O Jardim do artista em Giverny” (1900). Dos quadros de Gustav Klimt, estão os icônicos “Retrato de Adele Bloch-Bauer” (1907), que inspirou o filme A Dama Dourada e “Judith II (Salome)” (1909). Confira a lista completa e imagens no link.

Como participar do leilão

Podem participar pessoas físicas e jurídicas que façam um cadastro prévio no site. Os lances são livres e já estão abertos. Vale o maior lance. O arremate final será realizado on-line na plataforma do leiloeiro, no dia 9 de junho, às 11h. O leiloeiro alerta que não é recomendável fazer o cadastro somente no dia do arremate, o ideal é fazer com antecedência para garantir a participação.

Lances online, pelo site https://kronbergleiloes.com.br/

