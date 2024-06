O projeto cultural Leituras Urbanas está de volta em Curitiba. A segunda edição já está em andamento e segue até novembro de 2024 com um conjunto de atrações gratuitas de incentivo ao livro. Algumas atividades serão voltadas aos estudantes das escolas municipais de Curitiba, mas o público interessado também pode participar das demais ações.

Estão confirmadas na programação três oficinas de escrita e criação literária, 10 encontros com escritores, exibição de 20 vídeos de leitura em voz alta e a realização de 200 rodas de leitura.

Os encontros estão sendo realizados nas Casas de Leituras, Farol do Saber, Biblioteca Pública do Paraná e nas dez Regionais de Curitiba que ficam no Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão, Cajuru, CIC, Fazendinha/Portão, Matriz, Pinheirinho, Santa Felicidade e Tatuquara.

“Queremos descentralizar as ações de incentivo à leitura e fazer com que os estudantes e moradores interajam com autores locais – que são reconhecidos nacionalmente – e tenham acesso a conteúdo de elevada qualidade. Serão 300 horas de atividades e pretendemos alcançar mais de 20 mil pessoas entre crianças, jovens e adultos”, explica coordenador do projeto, Cristiano Nagel.

Saraus na Biblioteca Pública do Paraná

Como forma de contrapartida social, o projeto vai ter seis saraus literários no mês de junho. As atividades serão realizadas no auditório da Biblioteca Pública do Paraná, por uma companhia teatral que trabalha com contações de histórias.

Para facilitar o acesso haverá 16 ônibus disponíveis para fazer o transporte gratuito de ida e volta dos estudantes de escolas públicas que já confirmaram presença nestas atividades. Os moradores da capital paranaense, os visitantes da Biblioteca Pública do Paraná e demais interessados também podem participar.

Serviço

O que: Segunda edição do projeto cultural Leituras Urbanas

Quando: Em andamento e segue até novembro de 2024

Onde: Casas de Leituras, Farol do Saber, Biblioteca Pública do Paraná e nas dez Regionais de Curitiba que ficam no Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão, Cajuru, CIC, Fazendinha/Portão, Matriz, Pinheirinho, Santa Felicidade e Tatuquara

Quanto: entrada gratuita

Informações: 41-99822-0699 e e-mail minhabibliotecaviva@gmail.com

Encontros com os escritores em junho

Dia 04/06

9h30: Estudantes do 5º ano da Escola Municipal Prof. Nathalia de Conto Costa participam do encontro com o escritor Álvaro Posselt, na Casa da Leitura Walmor Marcellino [rua Lupionópolis, s/nº, Vila Tecnológica, Casa 12, Sítio Cercado]

14h30: Estudantes do 2º ano da Escola Municipal Des. Marçal Justen participam do encontro com o escritor Álvaro Posselt, na Casa da Leitura Wilson Bueno [Av. República Argentina, 3430, Portão]

Dia 27/06

9h30: Estudantes do 4º ano da Escola Municipal Senador Enéas Faria participam do encontro com escritora Adriana Barreta Almeida, na Casa da Leitura Vladimir Kozák [Rua Padre Júlio Saavedra, 588, Uberaba]

Dia 28/06

9h30: Estudantes do 5º ano da Escola Municipal CEI Prof.ª Tereza Matsumoto participam do encontro com a escritora Adriana Barreta Almeida, na Casa da Leitura Wilson Martins [Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430, Rua da Cidadania, Boqueirão]

Saraus Literários na Biblioteca Pública do Paraná em junho

Dia 05/06

9h: Com estudantes do 4º ano da Escola Municipal Prof.ª Rejane Maria Silveira Sachette (Regional Bairro Novo) e demais interessados

14h: Com estudantes do 3º ano da Escola Municipal Prof.ª Maria Nicolas (Regional Portão) e demais interessados

Dia 06/06

9h: Com estudantes do 4º ano da Escola Municipal Prof. Guilherme Butler (Regional Boqueirão) e demais interessados

14h: Com estudantes do 2º e 3º ano da Escola Municipal CEI Issa Nacli (Regional Cajuru) e demais interessados

Dia 07/06

9h: Com estudantes do 4º ano da Escola Municipal Prof.ª Maria Ienkot Zeglin (Regional Tatuquara) e demais interessados

14h: Com estudantes do 4º ano da Escola Municipal Doutor Osvaldo Cruz (Regional Pinheirinho) e demais interessados

