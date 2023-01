A Eddy’s American Cream, que inaugurou na capital paranaense em outubro, está com novidades para o fim de ano. Localizada no Shopping Novo Batel (Al. Dom Pedro II – Batel), a marca apresenta duas combinações inéditas, e disponíveis por tempo limitado, que representam bem o clima de fim de ano, sendo o Panetone e o Chocotone.

O Panetone foi criado na cidade de Milão, por um padeiro italiano chamado Toni, significando “Pani di Toni”, após adicionar, por engano, frutas cristalizadas na massa do pão. No Brasil, a iguaria chegou com os imigrantes italianos durante a Segunda Guerra Mundial, se tornando uma tradição quase que indispensável na época natalina.

Junto com a sua popularização, vieram as variações de sua receita, em que as frutas cristalizadas foram substituídas por gotas de chocolate, doce de leite, creme de avelã, entre outros.

Na sorveteria a combinação inusitada é composta por sorvete de iogurte, pedaços de panetone e calda de chocolate. Já o chocotone, conta com pedaços de chocotone em sua composição. As opções estão disponíveis por R$18 (170g) ou R$22 (R$220g), de acordo com o tamanho.