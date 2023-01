Noel do rock

O Bar Crossroads, referência na cena rock n’roll de Curitiba, anuncia a nova edição do seu evento de Natal, o Merry Rock Christmas.A festa ocorre no dia 24 de dezembro, a partir das 22h, com seis horas de duração. Na programação muita música com o grupo Válvula Vapor, cardápio especial, chope e drinks.

“Essa é uma das celebrações especiais que preparamos para fechar 2022 com chave de ouro. Então, depois de passar a ceia com a família é hora curtir a noite ao lado dos apaixonados pelo rock’roll”, comenta Alessandro Reis, fundador do bar.

Além da programação musical, a noite conta com opções gastronômicas, como hambúrgueres, pizza, dadinhos de tapioca e outras porções, assim como chopes e drinks, disponíveis a partir de R$17.

Os ingressos para o Merry Rock Christmas estão disponíveis pelo site com valores a partir de R$60. A classificação é 18 anos.