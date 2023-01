O Natal está chegando! A Tribuna do Paraná separou uma lista com mensagens de Natal para enviar no WhatsApp ou outras redes sociais e mostrar o seu carinho para um amigo especial, alguém da família, seu chefe do trabalho e também o amor da sua vida. É hora de espalhar palavras bonitas que tragam sentimentos bons para aquele que fez diferença neste ano em sua vida.

Toque ou clique nas imagens para ver em tamanho maior!

Que este ano você receba muitos presentes, mas que o principal seja o amor e a união da sua família. Feliz Natal!

Que o amor e esperança transbordem em você e sua família. Feliz Natal!

Desejo que a magia deste Natal traga vida nova a você. Te amo. Feliz Natal!

De braços abertos recebo este Natal que promete ser de luz e muita felicidade. Feliz Natal!

Ter o teu amor é o meu melhor presente de Natal. Te amo. Feliz Natal!

Que nossa amizade se fortaleça ainda mais neste Natal. Feliz Natal!

Que o espírito natalino continue trazendo prosperidade e felicidade a você sua família. Feliz Natal!

Meu presente de Natal é ter todos vocês por perto. Feliz Natal!

Que a Estrela de Belém traga esperança e amor a você e sua família. Feliz Natal!

Desejo que o seu Natal seja: brilhante de alegria, iluminado de amor, repleto de paz e recheado de harmonia. Feliz Natal!

Que os sinos natalinos anunciem as Boas Novas e te tragam um Natal feliz e abençoado na presença de Cristo Jesus. Feliz Natal!

