Na última semana do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022, ainda tem estreia de atrações! Nesta terça-feira (20) tem início o “Oratório de Natal do Tanguá”, espetáculo de encerramento desta temporada de Natal, que será encenado até sexta-feira (23), no Parque Tanguá, sempre às 19h30.

A atração é gratuita e reunirá quase 40 artistas, que prometem emocionar o público ao contar a história do nascimento de Jesus. Arautos em perna de pau, atores, cantores e bailarinos contarão a história do Natal, em um espetáculo cheio de luzes e encantamento, em um dos cartões-postais da capital paranaense.

Oratório no Tanguá será apresentado até sexta-feira. Foto: Daniel Castellano / SMCS

Espetáculos finais

“O Quebra-Nozes” tem mais uma apresentação nesta terça-feira (20). O clássico balé com a história da menina Clara será apresentado pela última vez nesta edição, às 20h, no Memorial de Curitiba.

O Largo da Ordem também é palco do Natal do Palácio Garibaldi. Até quinta-feira (22) as escadarias e janelas do prédio histórico, marco da imigração italiana, serão ocupadas por cantores e cantoras líricas.

O repertório traz óperas como Mio Babbino Caro (Puccini), La Traviata (Giuseppe Verdi), La Donna è Mobile (Giuseppe Verdi) e Adeste Fidélis (John Francis Wade), entre outras. As apresentações do Natal no Palácio Garibaldi acontecem até quinta-feira (22), às 19h30.

Rock’n Xmas

Outro espetáculo gratuito que chega ao fim nesta terça-feira é o Rock’n Xmas, no Hard Rock Café Curitiba. O espetáculo reúne nas sacadas do espaço mais de 60 artistas, que apresentaram canções como Christmas All Over Again, Baby Please Come Home, Bring Me Love e All I Want For Christmas Is You.

São duas sessões, às 19h30 e às 21h. Cada uma tem cerca de 25 minutos de duração e conta com a presença de bailarinos, coro de vozes, músicos e cantores.

Pedal no Caminho de Luz do Náutico

Nesta terça-feira tem o terceiro circuito natalino de bike. Desta vez, o passeio começará na Rua da Cidadania do Boqueirão, seguindo até o Caminho de Luz da Ligga, no Parque Náutico, no mesmo bairro. O percurso todo é de 12 km.

Os ciclistas serão guiados pela equipe da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, irão passar pelas estações da atração e retornar para a Rua da Cidadania do Boqueirão.

Não é preciso inscrição para o Pedala de Natal. Basta chegar e participar, porém recomenda-se a participação apenas de pessoas acima de 15 anos, equipadas com sinalização noturna e capacete.

Natal de Curitiba 2022

Confira a programação para esta terça-feira (20)

6h – Presépio no Parque Lago Azul (Rua Colomba Merlin, 831 – Umbará)

10h – Feira Especial de Natal da Praça Osório (Praça Osório – Centro)

10h – Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade – Centro)

14h – Natal da Família Folhas na Escola Municipal de Sustentabilidade (Rua Victor Benato, 210 – Pilarzinho)

14h – Carrossel de Luz Marista no Parque Tanguá (Parque Tanguá – Taboão)

14h – Natal Condor no Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 370 – Centro)

19h – Caminho de Luz Ligga no Parque Náutico (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1.220 – Boqueirão). Ônibus especial com embarque e desembarque no Terminal do Boqueirão

19h – Caminho de Luz Ligga no Parque Barigui (Av. Cândido Hartmann, S/N – Bigorrilho). Ônibus especial com embarque e desembarque no Terminal Campina do Siqueira

19h – Árvore de Natal Centro Cívico (Avenida Cândido de Abreu, 817 – Centro Cívico)

19h – Árvore do lago no Parque Barigui (Av. Cândido Hartmann, S/N – Bigorrilho)

19h – Árvore de Natal da Rotatória do Parque Barigui (Av. Cândido Hartmann, 2355 – Bigorrilho)

19h – Decoração do Natal O Boticário na Rua XV de Novembro (Calçadão da XV de Novembro – Centro)

19h – Jardim dos Sonhos Ademicon (Rua Engenheiro Ostoja Roguski, 350 – Jardim Botânico)

19h – Decoração da bola de Natal do Club Athletico Paranaense na Praça Afonso Botelho (Rua Engenheiros Rebouças, 3020 – Água Verde)

19h30 – Natal da Família Moletta (Rua Nicola Pellanda, 5962 – Umbará)

19h30 – Rock’n Xmas no Hard Hock Café (Rua Buenos Aires, 50 – Batel)

19h30 – Natal no Palácio Garibaldi ( Praça Garibaldi, 12 – São Francisco)

20h – Ballet O Quebra Nozes (Memorial de Curitiba – R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

20h – Pedala de Natal no Parque Náutico (saída da Rua da Cidadania do Boqueirão – Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430)

