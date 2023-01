Foi um ano difícil para todo mundo. Ainda lidando com o desenrolar da pandemia, voltamos a nos encontrar para celebrar a vida, a despeito de todas as dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Para fechar o ano numa perspectiva mais positiva, sonhando com um 2023 bem mais feliz e próspero, que tal ajudar os nossos semelhantes a realizar seus sonhos de Natal?

A Árvore dos Sonhos da Tribuna nasceu com a missão de conectar pessoas em dificuldade financeira àquelas que tiverem o coração tocado pelas histórias e queira ajudar. De estudos à brinquedos, de cestas de Natal à leite especial, de dentes novos à chance de ser feliz.

Veja, a seguir, a lista dos pedidos recebidos pela Tribuna ao longo da última semana, escolha sua cartinha e entre em contato direto com nossos leitores.

Ah, lembrando que se você quer adotar um dos pedidos, nos avise pelo Whats dos Caçadores de Notícias (+55 41 9 9683-9504) para reservar o seu pedido, para que todos tenham a chance de encontrar o seu Papai ou Mamãe Noel. .

Pedidos da Árvore dos Sonhos

Família feliz

Boa noite. Meu nome é Natália, tenho 15 anos e queria muito ganhar um presente pra mim e meus quatro irmãos. A gente vem de uma família humilde e não temos brinquedos pra brincar. Também não temos condições de comprar, pois só meu pai trabalha e somos em bastante gente aqui em casa. A gente paga aluguel, então é bem complicado. Meus irmãos pedem, mas meus pais ficam muito tristes porque eles não conseguem comprar. Então se vocês sentirem no coração a vontade de nos ajudar com qualquer brinquedo, ficaremos muito felizes”. Nathalia – PEDIDO RESERVADO

Quarto colorido

“Olá, querido Papai Noel da Tribuna do Paraná e Árvore dos Sonhos. Tudo bem? Me chamo Bryan Havy Silva Torres e tenho 1 ano e 11 meses. Fiz alguns pedidos de presente pra esse Natal, que será diferente do meu primeiro. No ano passado não pude aproveitar e nem fazer nenhum pedido, porque passei o ano inteirinho no hospital, passando por alguns tratamentos. (tenho um segredo para contar para vocês: eu nasci prematurinho). Então desde de que nasci venho sendo um guerreirinho forte e querendo viver muito pra desfrutar das coisas boas que existem. Eu sou portador de uma doença raríssima neurodegenerativa genética (Síndrome de Menkes) e tivemos o diagnóstico depois de muito tempo lutando contra vários sintomas aleatórios. Agora finalmente descobrimos o motivo que ocasionava todo o meu sofrimento e sabemos o que eu tenho. Para resumir, queria te fazer uns pedidos para me ajudar a melhorar minha qualidade de vida e assim eu possa evoluir em muitas coisas. 1º seria um kit de tatame colorido pro meu quartinho, pra me ajudar fazer os exercícios da terapia, e 2 brinquedos educativos coloridos bem legais e com luzinhas e musiquinha. Eu AMO tudo. Também podem ser roupinhas e sapatos para eu usar e ficar bem lindo nas festas de final de ano. Espero que não só eu, mas também todas as crianças guerreiras, portadoras de doenças raras e todas as crianças tenham seus desejos realizados e que nesse e em todos os natais elas sejam felizes”. Bryan Havi (mãe Bruna Torres) – PEDIDO RESERVADO

Pra viver em paz

“Me chamo Edinara e moro com meu filho. Estou sentindo que eles estão brigando muito ultimamente. Minha nora disse que eles não brigavam tanto assim antes de eu vir morar com eles. Meu sonho é ganhar um jogo de cozinha e um jogo de quarto. Assim posso alugar uma casa pra morar sozinha, pois não vou ter dinheiro pra comprar tudo isso e ainda pagar o aluguel. Seria uma grande ajuda, pois acho que se eu for embora eles param de brigar por minha causa. Vai doer muito, pois amo meu neto demais e quero a felicidade do meu filho. Se puderem também dar uma árvore de Natal, meu neto ia adorar”. Edinara Aparecida (41 9 9699-8121)

Pra voltar a sorrir

“Venho através da Árvore dos Sonhos da Tribuna pedir um tratamento odontológico, pois tenho alguns dentes bem danificados e não tenho condições de pagar. Sinto vergonha em falar disso, mas sei que não tenho como prosseguir sem enfrentar o problema. Na minha infância tomei muitos antibióticos, principalmente por conta de várias amigdalites que tive, além também de não ter muito cuidado quando adolescente e o resultado foi um desastre. Também sempre tive muito medo de ir ao dentista, pois tive algumas experiências traumáticas na infância e tudo isso acabou se somando a outras situações que me deixaram nessa situação constrangedora que me encontro hoje. Por isso, peço a Deus que apareça uma alma de luz e abençoada que possa me presentear com esse tratamento ou pelo menos parte dele. Isso me traria novamente a felicidade plena. Obrigado a todos que estão trabalhando nesse projeto e independente do que aconteça já deixo minha gratidão e meus sinceros votos de boas festas”. Marcelo (41 9 8538-3683)

Cesta de Natal

“Me chamo Adriana e moro com o meu filho, que tem autismo, e vivemos com o auxílio que ele recebe. Estamos com muitas dificuldades, já coloquei a casa para vender porque não consigo arcar mais com ela (e ela precisa urgente de uma reforma). Eu queria pedir uma cesta de Natal, pois iria ajudar muito, até porque o auxílio do meu filho vai cair só depois do Natal. Eu estou com um problema de saúde que se chama hidradenite sepurativa, que saem caroços como furúnculo que doem bastante. Estou me tratando no Hospital São Roque, em Piraquara. Preciso de ajuda”. Adriana Veiga (41 9 8822-0701)

Guloseimas de Natal

“Me chamo Patrícia, tenho dois filhos e infelizmente esse ano estou desempregada e não vou conseguir fazer o Natal esperado pelos meus filhos. Recebo auxílio emergencial, mas só dá pra pagar as contas e fazer compra. Meus filhos queriam ganhar brinquedos do Papai Noel, mas infelizmente esse ano não vai ter aqui em casa. Gostaria de pedir uma cesta de Natal para eles, com guloseimas e um chocotone, porque não consegui comprar. Todos os anos dou meu jeito e consigo comprar o que eles me pedem, mas esse ano o pai deles parou de pagar pensão e daí é só eu pra conseguir as coisas. Meu filho se chama Pablo e queria ganhar um carrinho de controle remoto, enquanto minha filha uma boneca”. Patrícia – PEDIDO RESERVADO

Patinete pra curtir

“Olá, eu sou o Augusto, tenho quase 4 anos e sou muito amado pela minha mamãe. Ela sempre me fala que quer trabalhar muito (e por dois) para poder me dar uma vida melhor e sim, aos pouquinhos, estamos conseguindo. Meu papai cuida da gente lá do céu e nossa vida é bem corrida. Ela me deixa na creche as 6h da manhã, porque ela trabalha um pouco longe, mas somos felizes e abençoados pelo papai do céu, que não deixa faltar nada. Mas eu queria um presente e minha mamãe não tem dinheiro sobrando. Pra gente se ajudar eu até deixei de usar fralda, pois ela me disse que estava muito caro e eu já sou grande 😊. Queria só que o Papai Noel lembrasse de mim, sou bem simples e qualquer presente iria ficar muito feliz. De roupas tamanho 4 ou calçados 26/27. Pode ser um brinquedo. Adoro carrinhos e um patinete também seria legal”. Débora – PEDIDO RESERVADO

Bonecas pra brincar

“Escrevo em nome das minhas filhas pequenas. Uma se chama Nawany (7 anos) e a outra Nataly (4 anos). Eu sou a Carol, sou mãe solo e trabalho cuidando de uma senhora, mas não ganho muito. Faço o que posso para mante elas bem. Esse Natal gostaria que elas tivessem um Natal diferente. Elas queriam ganhar uma boneca ou pode ser o que o papai Noel desejasse presentear elas. Esse Natal está bastante apertado, mas Deus sempre dá um jeitinho de ajudar a gente. Feliz Natal pra todos e espero que Papai Noel atenda o pedido”. Caroline Ferreira PEDIDO RESERVADO

Pedalando pra ajudar

“Me chamo Danielle e tenho um filho de 12 anos. Estou desempregada e meu filho queria e precisa de uma bicicleta, pois ele precisa ir na mercearia pra mim de vez em quando e fica longe daqui de casa. Moro na área rural e esse é o sonho dele. Ele precisa muito de uma bicicleta. Muito obrigada a quem puder e Deus abençoe a todos”. Daniele Cordeiro (41 9 9589-8730)

Desejo antigo

“Meu filho Vinicius gostaria muito de ganhar um patinete. Ele me pede desde o ano passado, mas ainda não consegui compra para ele. Ele tem seis anos”. Sih Santos (41 9 9679-3993)

Prematurinho feliz

“Querido Papai Noel. Me chamo Lucas Gabriel e tenho um mês de vida. Nasci prematuro de 33 semanas e queria pedir um presente ao senhor. Não seria brinquedo e nem roupa, mas sim o meu leite. Este leite é muito caro e minha família não tem condições de comprar toda semana. Tenho que tomar ele, pois não conseguir pegar o peito da mamãe. Queria ver se o senhor consegue me ajudar. O nome do leite é PRE NAN e tenho que tomar ele até janeiro. Minha mãe já falou até com o Ministério da Saúde, mas ainda não conseguimos. É só isso que eu queria, para a mamãe ficar mais feliz. Moro no Santa Cândida. Que Deus abençoe”. Lucas Gabriel (mãe Karol) – (41 9 9645-5786)

Patinando no Natal

“Me chamo Ewerton e tenho 28 anos. Moro no bairro Abranches e estou desempregado. Tenho uma filha de 7 anos e ela está pedindo para o Papai Noel um patins. Estou sem condições de comprar e gostaria muito de presentear ela, mas tudo está difícil. Que Deus abençoe todos vocês”. Ewerton – PEDIDO RESERVADO

Pra educar a criançada

“Olá Tribuna, tudo bem? Me chamo Ketlen Cordeiro e vim contar a minha história para participar da “Árvore dos Sonhos”. Pois bem, tenho 26 anos, sou formada em pedagogia pela PUCPR e apaixonada pela educação. Com muita garra, consegui me formar através do Prouni (programa universidade para todos do governo federal), pois não tive condições de pagar a faculdade. No momento estou desempregada, buscando uma oportunidade em algumas escolas de Curitiba e região. O meu pedido e o meu sonho é fazer uma pós graduação em educação infantil na PUC, onde me formei, para continuar os meus estudos, já que não tenho condições de pagar. Tenho esse desejo, pois quero continuar estudando para dar o melhor ensino aos pequenos futuramente. Não é um grande pedido, mas vem do fundo do coração de uma educadora que sonha em contribuir com uma sociedade melhor através da educação”. Ketlen – (41 9 8504-4277)

Importante

Precisamos lembrar que o envio do pedido não significa nenhuma garantia de que ele será atendido. A Tribuna vai avaliar os pedidos com critérios próprios e tem autonomia para decidir o que será ou não publicado. A Tribuna vai apenas possibilitar a conexão de quem precisa de ajuda com quem quer ajudar.

Nos isentamos de qualquer responsabilidade sobre a troca de presentes e/ou ajuda que venha a acontecer após a publicação das histórias. Ao enviar o seu pedido o leitor fica ciente e autoriza a publicação de seu nome, telefone e história na Tribuna.