Matinhos e Pontal do Paraná, no Litoral do Paraná, terão uma programação com shows nacionais gratuitos neste verão. A agenda será aberta, no dia 6 de janeiro, com a dupla sertaneja Cesar Menotti & Fabiano, no palco da praia de Matinhos. Na mesma data, em Pontal, quem comanda a animação é a dupla Jeann e Julio.

A programação conta ainda com nomes como Leonardo, Eduardo Costa, Fernando e Sorocaba, Bruno e Barretto, Guilherme e Santiago e Edson e Hudson. O público também terá a chance de acompanhar os sucessos de Antony e Gabriel; George Henrique e Rodrigo; Pedro Paulo e Alex; João Bosco e Vinicius; Maria Cecília e Rodolfo; e Trio Parada Dura. As demais atrações misturam axé, samba, forró e pagode: Ara Ketu; Dell Cavalini; Grupo Sempre Tem; Alemão do Forró; Sambô; e Quinteto S.A.

Em Matinhos, os espetáculos acontecerão em Caiobá, no trecho onde foi concluída a engorda da praia, próximo ao Pico de Matinhos. Em Pontal do Paraná, os shows serão no Centro de Eventos Marisol, no Balneário Marisol.

Entrada gratuita com pulseiras

Nos shows, a entrada será gratuita e não há necessidade de reservar pulseiras para ter acesso aos espetáculos. Eles começam sempre às 20 horas e acontecem às sextas e sábados até 11 de fevereiro. A promoção dos shows é do Governo do Estado, em parceria com a Renault do Brasil.

Nos dias de apresentações, as forças de segurança vão atuar nos locais para garantir a organização do trânsito e a tranquilidade das festas. Também haverá segurança privada nos eventos.

“Serão grandes shows com artistas que têm forte conexão com o público de todas as idades. Será o verão do retorno, por isso queremos garantir a animação de quem estiver passando as férias no Litoral”, afirma a superintendente-geral da Cultura, Luciana Casagrande Pereira.

CRONOGRAMA

Matinhos

06/jan – sexta-feira

César Menotti & Fabiano

07/jan – sábado

Jeann e Julio

13/jan – sexta-feira

Antony e Gabriel

14/jan – sábado

Eduardo Costa

20/jan – sexta-feira

Leonardo

21/jan – sábado

George Henrique e Rodrigo

27/jan – sexta-feira

Fernando e Sorocaba

28/jan – sábado

Dell Cavalini, Pedro Paulo e Alex

03/fev – sexta-feira

João Bosco e Vinicius

04/fev – sábado

Maria Cecília e Rodolfo

10/fev – sexta-feira

Ara Ketu

11/fev – sábado

Grupo Sempre Tem

Pontal do Paraná

06/jan – sexta-feira

Jeann e Julio

07/jan – sábado

Edson e Hudson

13/jan – sexta-feira

Eduardo Costa

14/jan – sábado

Alemão do Forró

20/jan – sexta-feira

Bruno e Barretto

21/jan – sábado

Trio Parada Dura

27/jan – sexta-feira

Dell Cavalini / Quinteto S.A.

28/jan – sábado

Sambô

03/fev – sexta-feira

Maria Cecília e Rodolfo

04/fev – sábado

Guilherme e Santiago

10/fev – sexta-feira

Grupo Sempre Tem

11/fev – sábado

Ara Ketu

