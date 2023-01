A Tribuna deu um passeio pelo recém inaugurado City Center Outlet Premium, o primeiro outlet na região do Paraná, localizado na BR-277 em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Fomos conferir as oportunidades de compras no local na tarde de quarta-feira (14). Ao todo, visitamos oito lojas das marcas Adidas, Levis, Beagle, Zutti, Traymon, Bottero Outlet, Fila e Lacoste. E também o quiosque do 10 Pastéis. Será que o preço vale a pena?

Durante o tour pelas lojas, a reportagem percebeu diversas promoções atrativas. Segundo os vendedores e trabalhadores do local, o motivo das promoções não é só o período do Natal, mas elas devem durar o ano inteiro. Vale destacar que a visita da Tribuna foi na quarta-feira e não há um prazo fixo para a validade das promoções, que podem variar de semana em semana.

Reveja: Você já acompanhou detalhes da construção do Outlet Premium aqui na Tribuna. O empreendimento é administrado pelo Grupo Tacla.

LEIA TAMBÉM:

>> Natal em shoppings de Curitiba! Confira todas as atrações, datas e horários

>> Encontro de brechós promete roupas boas e preços baixos em Curitiba

Na Levis, por exemplo, qualquer roupa comprada da cintura para baixo garante 50% de desconto na parte de cima. Parece confuso, com pegadinha, mas na verdade é simples assim. Por exemplo, se o cliente levar uma bermuda ou uma calça, ganha o desconto em qualquer item como jaqueta, top ou blusa entre outros. Nesse caso, uma jaqueta no de valor de R$ 1 mil na etiqueta, sairia por R$ 500.

Na Levis também foi possível encontrar camisas por R$ 89,90 e camisetas por R$ 99,90. Os itens são originais de fábrica.

Na Lacoste, uma forma interessante para ter vantagem nos preços são as compras em quantidade. A partir de três peças, o desconto é de 10%. Quatro peças 15% e cinco peças ou mais 20%. E a soma vale para o valor que consta na etiqueta, mesmo que a peça já esteja indicando desconto.

Por exemplo, encontramos uma camisa no valor de R$ 399. O preço original dela seria R$ 569, mas na etiqueta tinha a indicação do preço reduzido. Mesmo assim, já com valor reduzido para R$ 399, lá no final das compras, se o cliente levasse mais três peças, ainda ganharia mais um desconto de 10% no final da compra.

A Nike está funcionando no Outlet com a mesma lógica do desconto progressivo. Duas peças na etiqueta laranja saem com 10% de desconto. Três peças com 20% e quatro peças ou mais têm 30% de desconto.

Na loja da marca, é possível encontrar camisetas por R$ 99,99 e R$ 89,99, tênis por R$ 379,99, moletons por R$ 299,99 e, por exemplo, bolsinhas esportivas por R$ 99,99.

Na Adidas, a variedade de itens disponíveis da marca desperta o interesse. Há tanto camisas de times de futebol, seleções e esporte em geral, quanto á vários itens casuais.

Uma camiseta básica, para uso no dia a dia, pode ser encontrada por R$ 99,99. Um chinelo ao estilo “boleiro” sai por volta de R$ 199,99. Um tênis mais esportivo, como o modelo Response, pode ser encontrado por R$ 449,99. O modelo casual Superstar Parley custa cerca de R$ 699,99. O modelo de tênis GW 7170 está por cerca de R$ 379,99.

Na Traymon, que tem sua indústria em Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, tem camisetas da marca saindo por R$ 49,90. Vale a pena conferir os demais itens, que levam um estilo voltado para o cotidiano. A própria marca se define dona de um “design clássico reinventado voltado para pessoas que optam pelo conforto, bom gosto e versatilidade”.

Na Beagle, os produtos da marca se destacam entre os lançamentos e os itens outlet. Uma camiseta básica lançamento, por exemplo, pode ser encontrada por R$ 89,99. Já as bermudas casuais lançamento podem sair por R$ 269,99.

Já na área outlet, uma bermuda jeans básica pode ser comprada por R$ 39,99. A loja possui uma autoconsulta de preços. Basta passar a etiqueta no scanner para saber os valores de cada peça.

Seguindo a linha esportiva, na Fila é possível encontrar uma variedade de tênis e agasalhos com preços diversos. Há calças de academia por R$ 79,90, agasalhos a partir de R$ 159,90, tênis de R$ 249,90, também tênis de modelos mais específicos por R$ 479 e por R$ 229.

Já quem procura sapatos femininos e bolsas, na loja da Zutti do Outlet dá para encontrar bolsas da marca a partir de R$ 689. Já as sapatilhas para o dia a dia giram em torno de R$ 59,90. Há também tênis com estilo por R$ 139 e botas femininas por R$ 169.

Ainda no mundo feminino, na Bottero Outlet é possível encontrar modelos de sandalhas e tamanquinhos abertos com 50% de desconto no valor da etiqueta. Um Bottero Tripilcal, por exemplo, pode sair por R$ 175. Uma sandália clássica com suporte de pé transparente e salto sai pelo preço de R$ 84,95. Outra sandália com salto, mais coloridas e com suporte de dedo também está, em média, R$ 84.

A loja também trabalha com diferenciação entre lançamentos e itens outlet.

Para finalizar, é quase certo que, após as compras, vai bater uma fome. A Tribuna visitou o quiosque da 10 Pastéis. Por lá, o lanche com um pastel de carne tradicional e um refrigerante custa cerca de R$ 24.

Na área de alimentação, há outras opções de espaços que oferecem almoço e, também, quiosques para tomar um cafezinho.