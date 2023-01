O que você faria com R$ 363 neste fim de ano? Compraria um presente para aquela pessoa especial? Faria uma pequena viagem? Ou guardaria para aquele plano futuro? Para muitas famílias, este valor é o que será investido para a ceia de natal, já que é o preço médio da cesta de natal em 2022.

Para alguns, pode parecer pouco. Mas para outros pode representar mais de ¼ do seu salário (mínimo). Pensando nisso, criei uma ceia de natal completa com menos de R$100 (Sim, é possível e ei posso provar) que pode muito bem alimentar uma família de 06 pessoas! Bora conferir?

*os valores foram encontrados em um mercado de Curitiba em 12/12/2022 e são proporcionais às quantidades da receita.

Receita de Frango assado com batata doce

Ingredientes

– 3kg de frango temperado (R$50,94)

– 820g de batata doce (R$1,62)

– 100g de cebola (R$0,70)

– 20g de alho (R$0,44)

– 100g de farinha de milho (R$0,21)

Preparo

Corte as batatas doce em rodelas de 1cm. Tempere com sal, pimenta do reino e azeite e disponha em uma assadeira formando uma camada. Em uma frigideira, refogue a cebola e alhos picados, adicione os miúdos do frango (moela, coração, fígado..) picados e refogue bem. Adicione a farinha de milho e mexa até formar uma farofa – ela será nosso recheio do frango para não desperdiçar nada!

Recheie o frango com a farofa, amarre as coxas e disponha sobre a camada de batatas doce. Asse conforme indicação da embalagem (normalmente, 2 horas em papel alumínio a 180 °C e depois mais 15 minutos sem papel até dourar).

Ceviche de banana

Ingredientes

– 1kg de banana (R$2,88)

– 100g de cebola roxa (R$0,70)

– 10g de pimenta dedo de moça (R$0,08)

– 1 limão (R$0,40)

– 1 laranja (R$0,39)

– Folhas de coentro

Preparo

Pique as bananas, a pimenta e as folhas de coentro. Misture com a cebola fatiada e os sucos de limão e laranja (reserve as raspas da laranja para a rabanada). Corrija sal e pimenta.

Farofa de ovo e bacon

Ingredientes

– 200g de bacon (R$8,80)

– 3 ovos (comprei uma caixa a R$8,98)

– 400g de farinha de milho (R$0,84)

– 1 maço de coentro (R$3,49)

Preparo

Frite o bacon em uma frigideira até soltar bem a sua própria gordura.

Adicione os ovos e mexa para quebrá-los enquanto fritam.

Adicione a farinha de milho e misture bem. Corrija sal, pimenta e finalize com folhas de coentro (ou salsinha).

Receita de Salada de batata da minha mãe

Ingredientes

– 1,6kg de batata (R$4,61)

– 200ml de leite (comprei 1 litro a R$3,29)

– 1 limão (R$0,40)

– 3 ovos

– Coentro

Preparo

Cozinhe as batatas descascadas até amolecerem. Em um liquidificador, adicione 3 pedaços pequenos de batata, o leite e limão. Comece a bater e adicione o óleo em fio até formar a maionese. DICA: usar a batata adiciona amido à maionese. O resultado é uma quantidade bem menor de óleo necessária até chegar no ponto desejado (mais saudável). Misture as batatas cozidas picadas com os ovos cozidos picados e a maionese. Finalize com folhas de coentro (ou salsinha).

Receita de Rabanada

Ingredientes

– 4 pães (R$2,51)

– 1 ovo

– 200ml de leite

– 10g de canela (R$2,40)

– Raspas de uma laranja

Preparo

Misture o leite, ovo e raspas de laranja. Umedeça as fatias de pão (francês ou de sua preferência). Em uma frigideira, doure os dois lados das fatias de pão em manteiga. Mistura o açúcar restante à canela em pó. Passe as fatias de pão na mistura de canela e açúcar e doure novamente dos dois lados.

Custos adicionais (já tinha em casa)

– 200ml de óleo (R$1,40)

– 100g de salsão (R$0,70)

– 20g de açúcar (R$0,10)

– 50g de manteiga (R$2,50)

Total da Ceia de Natal: R$ 98,37

Tempo de preparo: 2 horas

Rendimento: 6 porções

Custo por porção: R$16,39

