Você ficou com a responsabilidade de fazer aquela lentilha para celebrar o Ano Novo? fique tranquilo, a gente da Tribuna ajuda você com uma receita prática, rápida e deliciosa para começar o ano fazendo sucesso! Bora lá? A receita é do Bom Gourmet, da Gazeta do Povo. Lembrando que comer lentilha no ano novo é sinônimo de riquezas para o novo ciclo que se inicia agora em 2023.

Receita de lentilha para o Ano Novo

Ingredientes

*400 gramas de arroz

*200 gramas de lentilhas

*150 gramas de castanha de caju

*150 gramas de passas pretas

*100 gramas de linguiça calabresa

*200 gramas de cebolas picadas em brunoise (cubos bem pequenos)

*2 kg de cebolas cortadas em julienne (tiras bem finas)

*a gosto de azeite de oliva

*a gosto de sal

Como fazer lentilha para o Ano Novo

1 – Pré-cozinhe as lentilhas em água por aproximadamente 30 minutos e reserve. Refogue a cebola em brunoise (cubos) no azeite até que fique bem dourada e a calabresa cortada em rodelas. Coloque o arroz, as lentilhas pré-cozidas e deixe cozinhar até que o arroz esteja macio. Frite a cebola em julienne (tiras) no azeite até que fique dourada, escorra em papel toalha e reserve. Adicione as passas e as castanhas ao arroz já cozido.

2 – Sirva em uma travessa com as cebolas douradas por cima. Decore a mesa com romãs e uvas para completar a ceia.