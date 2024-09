Shopping de Curitiba realiza feira vegana e encontro e “cine pet”

Neste sábado (21), a tradicional feira organizada pelo Mundo Vegano traz diversas opções de gastronomia, confeitaria inclusiva, cosméticos e produtos autorais. A edição de primavera da Feira Vegana acontece das 10h às 22h, no Ventura Shopping, no bairro Portão, em Curitiba.

“Estamos animados com esta edição da feira e esperamos que seja um sucesso. Nosso objetivo é promover atrações diversificadas para atender todos nossos clientes e suas preferências”, pontua a gerente de Marketing do Ventura Shopping, Daniela Leal.

+ Leia mais: Noite do Bem 2024 vai reunir benfeitores em prol do Pequeno Príncipe

Na cidade de Curitiba, considerada a capital brasileira do vegetarianismo, 16% da população pratica uma dieta sem carne, segundo dados do IBOPE Inteligência de 2018. Isso são mais de 200 mil curitibanos. Para esses indivíduos, respeito aos animais, consumo consciente e preservação ambiental são valores fundamentais.

Atrações Pet

A partir das 12h, acontece o 2.° Encontro Pet, com parquinho e sorteio de vouchers. Às 14h, o Cinesystem apresenta uma sessão especial para os tutores e seus cachorros, com a exibição do filme “Os Fantasmas Ainda se Divertem”. Os ingressos estão à venda no Cinesystem.

Universidade promove feira de cursos e profissões com entrada gratuita

Além disso, o Ventura Shopping está sorteando um par de ingressos para sessão pet. Para concorrer, basta tirar uma foto com o pet e postar nos Stories do Instagram, marcando o @venturashopping e a hashtag #EncontroPetVentura. O vencedor será anunciado às 18h do dia 20.

A Feira Vegana e o Encontro Pet (Cine Pet) serão no Ventura Shopping, Rua Itacolomi, 292, Portão – Curitiba, neste sábado. O horário será das 10h às 22h.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?