Shopping de Curitiba promove noite de jazz com entrada gratuita

O Shopping Crystal promove no próximo sábado, dia 13 de janeiro, o primeiro Crystal Jazz Night, um evento que envolve gastronomia e música. Em parceria com o Paris 6 e a Playtime, operações do Shopping, o evento acontece na Praça Central, com início às 19h e entrada gratuita.

O Crystal Jazz Night terá a apresentação do quarteto de Fabio Hess, músico curitibano que possui uma trajetória consolidada no Brasil e no exterior. Na noite, a apresentação instrumental contará com clássicos de Standards, Latin, Bossa Nova, Smooth Jazz, entre outras vertentes do jazz. O público poderá apreciar autores que vão desde Miles Davis, até Tom Jobim, passando por Stevie Wonder, e George Benson.

O espaço da Praça Central se transformará em um ambiente aconchegante e íntimo, com 80 lugares distribuídos em um salão especial, preparado exclusivamente para o evento. A apresentação poderá ser acompanhada de um jantar com o tradicional cardápio do restaurante Paris 6, com pratos a partir de R$37 e harmonizado com deliciosos vinhos.

As famílias que desejarem participar do evento também contarão com monitores no espaço kids do Shopping para entreter as crianças enquanto os pais apreciam a apresentação.

Para a coordenadora de marketing do Shopping Crystal, Jessica Fernandes, o evento propõe uma experiência gastronômica exclusiva, aliada a uma boa música. “Será uma noite especial com bons vinhos, um cardápio delicioso e ótima música, um prato cheio para quem admira arte e gastronomia. O Crystal Jazz Night marca o início de uma agenda do Shopping com diversos eventos e atrações que vão encantar a todos os gostos”, comenta.

O evento possui entrada gratuita e a apresentação será aberta ao público, no entanto, para garantir uma mesa é recomendável realizar reserva antecipada através do link: https://bit.ly/crystaljazznight

Serviço

Crystal Jazz Night

Local: Praça Central, no piso L2

Data: 13 de janeiro de 2024, às 19h

Valor: Entrada gratuita com consumação à parte

Reservas: https://bit.ly/crystaljazznight

Shopping Crystal

Endereço: R. Comendador Araújo, 731 – Batel, Curitiba – PR

Redes sociais: @shoppingcrystal

Mais informações: www.shoppingcrystal.com.br

Sobre o Shopping Crystal

Inaugurado em 1996, o Shopping Crystal é administrado pelo Grupo Argo. Localizado em uma região estratégica da cidade, é um dos principais centros de compras e lazer de Curitiba. Com uma ampla variedade de lojas e opções de entretenimento, o shopping tem como missão proporcionar uma experiência única e agradável para seus visitantes. Sempre em busca de inovação e crescimento, o Shopping Crystal consolida-se como um espaço de referência para toda a família, reunindo marcas reconhecidas e oferecendo serviços de alta qualidade.

