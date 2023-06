Pé de moleque, quadrilha e casamentos caipiras marcam este sábado na capital paraense. Isso porque seis festas juninas acontecem simultaneamente na cidade ao longo da tarde e da noite. O último final de semana do mês movimenta os shoppings e clubes. Confira a programação:

Rua da Cidadania do Cajuru

A partir das quatro horas da tarde, a Rua da Cidadania do Cajuru recebe o arraiá promovido pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. A ação já passou pela regional Boa Vista. Depois da Cajuru, ela será promovida nas regionais: Matriz (28), Pinheirinho (28), Santa Felicidade (28), Boqueirão (30), Bairro Novo (1°), e Tatuquara (05/07).



A Rua da Cidadania do Cajuru fica na Avenida Prefeito Maurício Freut, n°2.150.

Festa Junina do Santa Mônica

No clube de campo, a tradicional festa acontece ao longo de todo o final de semana, no sábado (24), das 18h às 00h, e no domingo (25)c das 12h às 20h30. O evento promete guloseimas, música ao vivo, brinquedos infláveis e show pirotécnico. Para associados, a entrada é gratuita. Já convidados podem comprar o ingresso, a partir de R$ 50,00.

Jockey Plaza Shopping

Quem busca as tradicionais brincadeiras juninas pode conferir a programação do Jockey Plaza Shopping. O Arraiá acontece no piso L2, neste sábado (24), das 14h às 20h. Com o valor de R$ 15,00, o ingresso dá direito a seis brincadeiras.

Ventura Shopping

No Ventura Shopping, a banda é o grande destaque do Festerê Junino. O evento acontece entre três e cinco horas da tarde. Quem visita encontra também personagens temáticos, guloseimas típicas e brincadeiras.

Mercadoteca

A festa junina da Mercadoteca também promete dois dias de atrações neste final de semana. A programação promete um arraiá de música ao longo da tarde e noite. Já para as crianças, tem a opção de atividades temáticas.

Shopping Água Verde

Quem gosta de quadrilha pode participar do Arraiá Shopping Água Verde, das duas horas da tarde às oito horas da noite deste sábado (24). No cardápio, a preciso é de

pinhão, hot dog, crepes, churros, quentão, milho e algodão doce.

